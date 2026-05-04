Chepa Candela: El Leo Aldana le deja el pelero a Portada´s

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¡¡Feeeliiizzz semana!! Yyy como de costumbre, aquí me tienen de nuevo, ¡teclea que teclea!, procesando ¡lo más “hot, hot”! de esta divertidísima, aunque no menos desconcertante “fauna farandulera”, donde el que menos puja, puja un escaparate con las puertas espernancadas...

MÍSTER VENEZUELA 2026

Yyy lista para entrar en materia, sin más preámbulos paso a contarles que ya cerró el proceso de postulaciones rumbo a la elección del “MISTER VENEZUELA 2026”, lo cual quiere decir que aquellos aspirantes que no se hicieron notar a través de las vías digitales que ofreció Venevisión, a partir de hoy quedan “como los interiores de Superman” (entiéndase: ¡por fuera!), y es que el canal de la colina arranca la semana evaluando con lupa en mano si el mentado casting virtual, convocado muchos días atrás, fue tan exitoso como para montar la nueva edición del templete de belleza masculina (digo yo que masculina) o si la convocatoria fue un chasco… y como plan B tendrían que escoger a dedo al representante criollo en el Míster Supranational 2026 que se llevará a cabo el sábado 1 de agosto en Polonia… El caso es que la decisión final de si el evento va o no dependerá de los resultados al llamado que se hizo vía online… y, por supuesto, de las condiciones físicas de los aspirantes que, en su mayoría, son locas: “pelo pintao, llenas de plumas y disfrazadas de ‘”…

MÓNICA PASQUALOTTO

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que MÓNICA PASQUALOTTO (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) salió ¡como corcho de limonada! de las filas de Univisión; específicamente del programa “Despierta América”, donde conducía una sección de gangas y ofertas... ¿La razón de su despido?... Simple y llanamente, que el espacio de la recordada conductora de “Loco video loco” no dio pie con bola y su sintonía era de “cero, cero”, por lo que los directivos del canal mayamero tomaron la decisión de darle “matarile”… ¡Tal cual!... La susodicha no la dio, fracasando en su intento de hacer carrera en la TV de Florida, donde la competencia es “más fuerte que el odio” y la lista de quienes buscan lo mismo es tan “larga como suspiro de culebra”… Ahora la Mónica Pascualotto va a tener que rebuscarse con otros “tigritos” para redondear la arepa en aquellos predios… Por cierto, que en estos días se echó tremendo agarrón sus seguidores, que la criticaron porque se atrevió a salir en sus redes sin filtros y parecía otra persona… Es que ni sus propios familiares la reconocían…

LEO ALDANA

Yyy casi al final del tecleo (que me deja los dedos engarrotados y las uñas echando fuego) me llegó la onda de que LEO ALDANA le deja el pelero a “Portadas” para arrancar al “país de los manitos”… ¡pero ya va, ya va! No piensen que el animador renunció al matutino de Venevisión… nooo, señor… solamente su viaje a tierras aztecas obedece a que fue requerido por Harry Levy para darle cobertura al Premio Platino, donde ambos dos llevarán al público lo bonito y lo feo de la alfombra roja… y todos los detalles de este “templete” cinematográfico, siendo la segunda vez que realiza esta tarea para la cual tuvo que organizar su agenda tanto en “Portada´s” como en la emisora radial donde conduce un programa… ¡Chaaaooo!...

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