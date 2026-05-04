¿Qué pasa con el Miss Grand? Sthefany Gutiérrez se pronuncia sobre su participación en el certámen

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Grand All Star llegó a su fin de forma inesperada, luego de que la ex Miss Venezuela anunciara oficialmente su retiro del certamen.

La expectativa en torno a su presencia en la competencia había crecido en las últimas semanas, por lo que su pronunciamiento marcó un giro en el desarrollo de la narrativa del concurso, especialmente en lo relacionado con la representación de Venezuela.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado en el que la modelo explicó que su decisión responde a motivos personales y familiares que, en este momento, requieren su atención prioritaria. Su salida ha tomado por sorpresa a seguidores y al entorno del pageant, donde era considerada una de las candidatas con mayor proyección.

Una decisión que sacude el Miss Grand All Star

La renuncia de Sthefany Gutiérrez se produce en un momento clave del certamen, cuando ya se perfilaban las primeras expectativas sobre las participantes más destacadas. Su nombre figuraba entre los más comentados del grupo, lo que intensifica el impacto de su salida.

El hecho no solo modifica la dinámica de la competencia, sino que también deja a Venezuela en una posición de incertidumbre dentro del concurso, a la espera de una posible nueva designación o decisión oficial por parte de la organización.

Motivos personales detrás del retiro

En su mensaje, la exreina de belleza explicó que la decisión fue tomada tras una profunda reflexión. Señaló que en este momento de su vida necesita enfocarse en responsabilidades personales y familiares, lo que le impide continuar con el nivel de compromiso que exige la competencia.

La modelo también destacó que no se trata de una decisión tomada a la ligera, sino de una determinación meditada, en la que prioriza su bienestar y entorno cercano por encima de la participación en el certamen internacional.

Agradecimientos a la organización y al público

Dentro de su comunicado, Gutiérrez expresó su agradecimiento a la organización de Miss Grand International por la oportunidad brindada y por el proceso vivido hasta ahora. Reconoció además el nivel de exigencia del concurso y el trabajo de todo el equipo involucrado.

Venezuela queda a la expectativa

Con su retiro confirmado, la atención ahora se centra en quién podría asumir la representación de Venezuela en el Miss Grand All Star. Hasta el momento, no se ha emitido un anuncio oficial sobre una sustituta, lo que mantiene la incertidumbre dentro del certamen.

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