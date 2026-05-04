¿Ileana Márquez al Miss Grand All Stars? La reina venezolana deja pistas en sus redes sociales

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La posibilidad de ver nuevamente a Ileana Márquez en un escenario internacional podría estar más cerca de lo esperado. A través de sus historias de Instagram, la Miss Venezuela 2023 dejó mensajes que aluden a que se encuentra en conversaciones con la organización para una posible participación en el Miss Grand All Stars. Con un sugerente "¿será que vamos?", la modelo y educadora dejó la puerta abierta a lo que sería su regreso triunfal tras su destacado paso por el Miss Universo, donde se posicionó como cuarta finalista.

La salida de Sthefany Gutiérrez

El camino hacia esta posible designación se despejó tras la salida de Sthefany Gutiérrez (Miss Venezuela 2017 y segunda finalista de Miss Universo 2018) de la contienda. Gutiérrez habría declinado formalmente la invitación debido a su actual enfoque en proyectos personales y empresariales tras su reciente matrimonio. La "Pocahontas venezolana" optó por dar prioridad a su vida familiar y a su rol como imagen de diversas marcas nacionales, dejando el cupo de "All Star" disponible para una reina con el impacto y la preparación necesarios para mantener el estatus de powerhouse de Venezuela.

Ileana Márquez: un perfil histórico y contundente

La entrada de Ileana Márquez en la ecuación ha sido recibida con entusiasmo por los expertos en belleza. Su perfil no solo es sólido por su experiencia previa, sino por su significado histórico en el país. A sus 28 años, Márquez es reconocida por haber sido la primera madre en ganar el título de Miss Venezuela, rompiendo paradigmas en la organización nacional.

Su desempeño en el Miss Universo 2024 la consolidó como una de las candidatas con mayor dominio de pasarela y oratoria, cualidades fundamentales para el formato dinámico del Miss Grand International. Su reciente éxito en México la posiciona como una de las figuras más frescas y vigentes de la industria, lo que garantiza una atención mediática inmediata para el certamen.

Expectativa por el anuncio oficial

Aunque la confirmación definitiva aún está "en el aire", la posibilidad de que una educadora y madre con la estampa de Márquez represente al país en el formato "All Stars" refuerza la imagen de evolución de los concursos de belleza. En este mayo de 2026, la expectativa crece por conocer si la organización Miss Venezuela y el comité del Miss Grand International sellarán este acuerdo que promete situar a Venezuela, una vez más, en la cima de los listados de favoritismo global.

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