Met Gala 2026: celebridades que perdieron su lugar en la alfombra roja

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La expectativa por la Met Gala 2026 crece cada día y, con ella, surge la polémica. Actualmente circulan reportes sobre una lista de figuras públicas que no asistirán al evento. Además, algunos nombres enfrentan un veto oficial, mientras otros rechazaron la invitación por conflictos en sus agendas o decisiones personales.



Si bien, la cita ocurrirá el próximo 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año, la exhibición lleva por título "Costume Art", una propuesta que explora la moda como una expresión artística pura y su vínculo con el diseño y la historia.



Bajo el código de vestimenta oficial "Fashion Is Art", la organización solicita a los invitados atuendos teatrales y escultóricos. En este sentido, el objetivo es que cada asistente transforme su imagen en una obra de arte viviente sobre la alfombra roja.

Artistas en la lista de ausencias



Según la información difundida, las siguientes celebridades no formarán parte de la gala este año:

Kanye West

Black Lively

Ariana Grande

Nicky Minaj

Ice Spice

Kim Taehyung

Nina Dobrev

Bella Hadid

Jungkook

Demi Lovato

La ausencia de estos íconos genera debate entre los seguidores de la moda, quienes esperan ver quiénes lograrán destacar con las propuestas más creativas de la noche.

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