El "Dream Team" de la moda: quiénes son las estrellas confirmadas para la Met Gala 2026

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La esperada Met Gala 2026 llega el próximo 4 de mayo al Museo Metropolitano de Arte, reuniendo a grandes estrellas de la moda, el deporte y el entretenimiento en una de las noches más exclusivas del año.

En esta oportunidad, las anfitrionas principales del evento serán la cantante estadounidense, Beyoncé; la actriz estadounidense, Nicole Kidman; la jugadora de tenis estadounidense, Venus Williams y la exdirectora de la revista Vogue edición estadounidense, Anna Wintour, según reseñó Arte y Medio.

Por otra parte, la lista de invitados está conformada por Zendaya, Bad Bunny, Lady Gaga, Emma Stone, Kim Kardashian, Kendall Jener, Karol G, Billie Eillish, Harry Styles, Sydnay Sweeney, Gigi Hadid, Sam Smith, Lisa (Blackpink), Lewis Hamilton, Venus Williams, Sabrina Carpenter, Serena Williams, Miley Cyrus, Beyoncé, Alex Consani, Teyana Taylor, Doja Cat, Michael B Jordan, Adut Akeeh, Lala Anthony, Hailey Bieber, Connor Storrie, Cardi B, Angela Bassett, Doechii, Zoë Kravitz, Anok Yai, Donatella Versace, Jay-z, Pharrell Williams, Naomi Campbell, Rosé, Lizzo, Coco Jones, Hunter Schafer, Ciara, Jacob Elordi, Tate McRae, EJAC (K-pop), Olandria, Priyanka Chopra, Nick Jonas, Alicia Keys, Robert Pattinson, Rita Ora, Lura Harrier, Anne Hathaway, Sza, Megan Thee Stallion, Hudson Williams, Rosalia, Kelly Rowland, Cara Delevingne, Addison Rae, Vittoria, Dove Cameron, François Arnoud, Emily Rataikowski, Elle Fanning, Zoe Saldaña, Barbie Ferreira, PinkPantheress y Gabrielle Union.

En otro orden de ideas, este año la temática gira en torno a la ropa y el cuerpo, como parte de la exposición de primavera del Costume Institute titulada "Costume Art", propuesta que persigue la exploración del vínculo entre la moda y la expresión corporal.

Es importante destacar que uno de los momentos más esperados será el regreso de Beyoncé, quien hará su primera aparición en la gala luego de transcurrir una década sin asistir.

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