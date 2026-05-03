¿Quién representará a Venezuela en el Miss Grand International All Stars? Descartan participación de Sthefany Gutiérrez

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La actualización más reciente de las votaciones para el Miss Grand International All Stars confirma que Sthefany Gutiérrez no representará a Venezuela en el certamen . Pese a su estatus como gran favorita en esta primera edición, su ausencia es definitiva.



Aunque la Organización Miss Grand Venezuela y la modelo guardan silencio, el retiro ya constituye un hecho. Además, el plazo de 48 horas que otorgó la organización internacional para ratificar a las delegadas venció sin una confirmación.



En este sentido, la baja de la exmiss Venezuela genera gran incertidumbre en el mundo de la belleza. Ahora, el público espera la determinación de Nawat Itsaragrisil: ¿designará el presidente a una nueva representante de último minuto o enfrentará Venezuela una edición histórica sin presencia en el escenario?

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