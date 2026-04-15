Osmel Sousa y Stephany Gutiérrez: la dupla venezolana que marcará la pauta en el Miss Grand All Stars

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Venezuela prepara su artillería pesada para el debut del Miss Grand International All Stars, una edición inédita que reunirá a las figuras más emblemáticas de la belleza global.

Por su parte, la Organización Miss Grand Venezuela confirmó la designación oficial de Stephany Gutiérrez como la representante nacional, marcando el regreso de la "Pocahontas" venezolana a los escenarios internacionales tras su exitoso paso por el Miss Universo 2018.

Un formato de leyendas y diversidad



El certamen, organizado por la franquicia matriz de Miss Grand International, rompe esquemas con un reglamento inclusivo y de alto rendimiento. Si bien, el formato All Stars permite la participación de mujeres que posean experiencia previa en certámenes de prestigio mundial. Además, la gala final tendrá lugar el próximo 30 de mayo en Tailandia, donde Stephany Gutiérrez competirá contra otras figuras de trayectoria, incluyendo a representantes de Filipinas como Gazini Ganados y Fuschia Ravena.

El factor Osmel Sousa en el panel de expertos



La presencia venezolana trasciende la pasarela. El "Zar de la Belleza", Osmel Sousa, integra el panel oficial de jueces del certamen internacional. En este sentido, Sousa compartirá la tarea de evaluación con personalidades de peso como la Exmiss Universo Natalie Glebova, el empresario Omar Harfouch y el equipo de la organización tailandesa. Es importante destacar que la participación de Osmel garantiza un nivel de exigencia técnica superior para elegir a la soberana de esta edición especial.

Premios sin precedentes en la industria



La competencia no solo ofrece prestigio, sino una recompensa económica histórica en el mundo de los concursos de belleza. En el mismo orden de ideas, la ganadora del Miss Grand All Stars recibirá un premio en efectivo que oscila entre los 100.000 y el millón de dólares, además de la nueva corona diseñada exclusivamente para este formato.



Con este anuncio, Venezuela consolida su posición como uno de los países a batir en Tailandia, confiando en la preparación y el carisma de Gutiérrez para traer el millonario premio a casa.

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