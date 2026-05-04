Kenia Os cae tras abandonar el escenario y desata preocupación por su estado de salud

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La artista mexicana Kenia Os vivió un momento de tensión luego de sufrir un desvanecimiento vinculado a un golpe de calor, tras culminar una de sus presentaciones más recientes. El incidente ocurrió fuera del escenario, una vez finalizado el espectáculo, cuando su equipo detectó signos de agotamiento físico.

La situación obligó a activar protocolos de atención inmediata en camerinos, donde la cantante recibió asistencia médica, incluyendo suministro de oxígeno. El episodio generó inquietud entre seguidores, especialmente por la intensidad del show y las condiciones climáticas del lugar.

Un colapso tras el esfuerzo escénico

El hecho se registró en la ciudad de Mérida, donde las altas temperaturas y la humedad marcaron el desarrollo del evento. Durante la presentación, la artista ejecutó coreografías demandantes bajo iluminación intensa, factores que incrementaron el desgaste físico.

Al finalizar el concierto, el esfuerzo acumulado comenzó a manifestarse con síntomas de agotamiento severo, lo que derivó en el desvanecimiento. Fue en ese momento cuando su equipo decidió retirarla de inmediato para brindarle atención fuera de la vista del público.

Atención médica y uso de oxígeno

Ya en camerinos, el equipo de trabajo actuó con rapidez para estabilizar a la intérprete. Entre las medidas aplicadas estuvo la administración de oxígeno, hidratación y monitoreo constante de sus signos vitales, como parte del protocolo ante golpes de calor.

El uso de oxígeno respondió a la necesidad de recuperar sus niveles tras el colapso, mientras el personal evaluaba su evolución. La intervención permitió controlar la situación sin que se reportaran complicaciones posteriores.

Evolución favorable tras el incidente

Luego de recibir atención médica, la condición de la cantante se estabilizó en un corto período de tiempo. No se registraron consecuencias graves, y el episodio fue catalogado como una reacción puntual del organismo ante las condiciones extremas.

El desvanecimiento fue atribuido a factores externos como el clima y la exigencia física del espectáculo, descartando hasta ahora la presencia de un cuadro recurrente. Esto posiciona el incidente como un hecho aislado dentro de su actividad artística reciente.

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