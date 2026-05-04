En video: Laura Pausini sorprende a una fan venezolana dedicándole una canción

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En el marco de su exitosa gira, Laura Pausini protagonizó un encuentro que ha dado la vuelta al mundo en plataformas digitales. La cantante reveló ante miles de asistentes que había estado siguiendo de cerca los mensajes de una fanática llamada Carolina, quien de manera persistente le escribía a través de Instagram solicitando una canción especial para encontrar fuerzas en momentos de dificultad.

"El valor de seguir adelante": Un himno a la resiliencia

El momento cumbre de la noche ocurrió cuando Pausini identificó a Carolina entre el público y se dirigió a ella para cumplir su petición. La canción elegida fue "El valor de seguir adelante", un tema que la fanática le había solicitado tanto en italiano como en español.

Pausini optó por interpretar la pieza en español para asegurar que todos los presentes pudieran comprender la profundidad de la letra y el propósito del mensaje. Durante la interpretación, la artista enfatizó frases de gran peso emocional: “Vas a salir a la calle y comenzar desde cero” y “Date cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro”.

Con un enfático “Tú eres importante”, Laura buscó validar la lucha personal de su seguidora y de todos aquellos que han tenido que emigrar o enfrentar sacrificios significativos.

El vínculo con la audiencia

Visiblemente emocionada, la intérprete de "La Soledad" aprovechó el espacio para agradecer los "kilómetros y sacrificios tan públicos" que sus seguidores realizan para acompañarla en cada concierto. Pausini aseguró que estas muestras de afecto son inolvidables para ella y que guardará este encuentro en su corazón como un testimonio de la fuerza humana.

En este tramo de mayo de 2026, Laura Pausini no solo se consolida como una de las voces más potentes de Europa, sino como una artista capaz de convertir un escenario masivo en un espacio de consuelo íntimo.

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