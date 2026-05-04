Chyno y Nacho se unen a Elena Rose: los artistas venezolanos triunfaron en el Festival La Solar

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Durante la edición 2026 del festival La Solar Medellín, uno de los eventos musicales más destacados de la región, el dúo Chyno y Nacho protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada. La presentación sirvió de plataforma para interpretar en vivo “D’ Lejitos”, una colaboración junto a la cantante venezolana Elena Rose.

Este tema forma parte de su más reciente proyecto discográfico, titulado “Radio Venezuela”, el cual consolida el regreso oficial del dúo tras varios años de caminos separados. La química en tarima fue validada por Nacho, quien agradeció públicamente a Elena Rose por su "auténtica energía" y por compartir su éxito con ellos en este ciclo de renovación.

Resiliencia en el foco público

Más allá del espectáculo rítmico, la noche estuvo cargada de un profundo simbolismo debido al estado de salud de Jesús “Chyno” Miranda. El evento representó su retorno formal a los grandes escenarios en medio de un proceso de recuperación física y personal que lo mantuvo alejado de la luz pública durante años.

Miguel Ignacio Mendoza (Nacho), utilizó sus redes sociales para dedicar un mensaje de reflexión sobre la fortaleza de su compañero, cuestionando la idea de que los procesos de sanación deban vivirse en el anonimato:

“La verdadera fuerza no está en evitar caer, sino en ponerte de pie mientras todavía estás sanando. Esta noche en la tarima, no solo vi al Chyno, vi un testimonio”, aseveró el artista.

Un mensaje contra el estigma de la recuperación

La publicación de Nacho, que rápidamente alcanzó miles de interacciones, enfatizó que existen personas que deciden "levantarse aun cuando no todo está perfecto". El cantautor destacó que el proceso de su colega merece ser visto, honrado y celebrado, enviando un mensaje de apoyo frente a las críticas y opiniones externas que suelen rodear la vida privada de los artistas en situaciones vulnerables.

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