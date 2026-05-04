¡Continúan los problemas! Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de una empleada

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El equipo legal de Kylie Cosmetics enfrenta un escenario complejo tras la acumulación de dos procesos judiciales en un periodo de tiempo extremadamente corto. La primera demanda presentada por Angelica Vasquez, quien trabajó para la empresaria entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. Vasquez alega haber sufrido discriminación por su origen salvadoreño y sus creencias católicas, además de un entorno de trabajo hostil y falta de pago de horas extra.

La segunda demanda interpuesta por Juana Delgado Soto, quien comenzó sus labores en mayo de 2019 y asegura que el hostigamiento se intensificó a finales de 2023. Esta nueva acción legal incluye 20 causas de acción, entre ellas represalias y angustia mental.

Detalles de la nueva denuncia

La demanda de Juana Delgado Soto ha generado un impacto mediático considerable debido a la naturaleza de las restricciones descritas. La ex empleada sostiene que, bajo la supervisión de Itzel Sibrian, se le impusieron normas que excedían los protocolos laborales convencionales. Soto afirma que se le prohibió beber agua dentro de la propiedad —referida por el personal como "el agua de Kylie"— y que se le restringió el uso del baño de manera injustificada.

Según el documento, se instruyó a la empleada a "desaparecer" si veía a Jenner, prohibiéndole expresamente mirarla o sonreírle. La denunciante alega que se le negó tiempo para guardar luto tras la muerte de su hermano y que fue presionada para trabajar el día de su propio cumpleaños bajo la frase: “A nadie le importa tu cumpleaños, Kylie tiene una cena”.

Respuesta del entorno de Jenner

Al igual que en el caso de Angelica Vasquez, la defensa de la menor del clan Kardashian-Jenner ha mantenido una postura de hermetismo oficial, aunque fuentes cercanas han sugerido a medios como TMZ que las acusaciones carecen de fundamento y podrían estar motivadas por problemas previos de desempeño laboral de las trabajadoras.

La resolución de estos casos en los tribunales de Los Ángeles será determinante para definir la responsabilidad de la empresaria sobre los supervisores de su personal doméstico.

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