Recuerdo cargado de orgullo: ¿Por qué el Meridiano de Oro significó un antes y después en la infancia de Sindy Lazo?

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En una íntima conversación con el periodista Luis Olavarrieta, la artista venezolana, Sindy Lazo, reveló los procesos internos que transformaron su vida durante su estancia en el exterior y los desafíos que enfrentó tras alcanzar el éxito internacional.

Una noche histórica: El Meridiano de Oro



Dentro de sus recuerdos más profundos, Lazo destaca un hito que define su infancia y su conexión con el mundo del espectáculo. Para la actriz, la noche en que su madre, Mimi Lazo, obtuvo el prestigioso Meridiano de Oro en el Poliedro de Caracas representa uno de los momentos más bonitos y emotivos de su vida. La pequeña Sindy de aquel entonces sintió un orgullo incontenible al observar el reconocimiento del público hacia su madre en un evento de tal magnitud, bajo el sello editorial del Bloque DeArmas.

Foto: @OlavarrietaLuis

El retorno a los sentidos



Por otro lado, Lazo describe su llegada a Caracas como una experiencia sensorial profunda. Para la actriz, el olor de la ciudad y el Ávila representan un bálsamo tras más de una década lejos. Además, este regreso coincide con su retorno a las tablas venezolanas a través de un monólogo que explora las vivencias de las mujeres y las verdades propias del amor.

La salud como motor de cambio



Uno de los puntos más críticos de la entrevista aborda su relación con la alimentación. Por su parte, Lazo confiesa que enfrentó problemas de salud graves, manifestados incluso en la pérdida temporal de la visión. Según lo relata la actriz venezolana, este episodio la impulsó a modificar su estilo de vida y a crear un método propio para ayudar a otros a sanar su vínculo con la comida.

El impacto del acoso mediático



En otro orden de ideas, la actriz recuerda con dolor el período posterior a su triunfo en MasterChef. A pesar del orgullo de representar a su país, una ola de ataques y difamaciones en redes sociales la obligó a retirarse de la escena pública durante seis años. Según sus palabras, el acoso afectó su estabilidad emocional, pero hoy resurge con la firme intención de contar su propia historia sin filtros.

Legado y futuro



La figura de su abuela Sara permanece como su mayor fuente de inspiración y amor incondicional. Actualmente, Lazo se siente una mujer "completa" y abierta a nuevos proyectos profesionales en la actuación, mientras disfruta de la sencillez de su vida en Madrid y la calidez del público venezolano que la recibe nuevamente.

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