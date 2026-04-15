Chepa Candela: las redes arden tras el despido de Paula Bevilacqua de Canal I

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MISS UNIVERSO

¡¡Gorrr morning!!...Yyy en plena mitad de semana, una vez más, les doy la bienvenida a mis miles y miles de lectores y seguidores (¡Y a los que, no son, también!) para que ¡pelen esa pepa! de ojo y la posen en ésta, la columna más leída del periodismo farandulero de este país…¿y al que le pique que se rasque!....Yyy arrancando con el “parling” les bato que tal como se los asomé en pasadas columnas, el MISS UNIVERSO, además de que seguirá siendo transmitido por Venevisión, la organización Miss Venezuela también continuará con la exclusividad de escoger a la representante criolla en el “templete” de belleza más importante del globo terráqueo, pues como se los adelante el canal de la Colina ya acordó la renovación de la franquicia…y será en noviembre próximo cuando se firme el próximo contrato entre las partes, el cual tendrá una duración de cinco años más…y a que no adivinan en cuánto les saldrá la gracia?...¡Pelen esa pepa de ojos!...Nada menos y nada “piú” que por ¡120 mil dólares!...¿Quuuéee taaal?...¡Así como lo están leyendo!...Los rumores de que el certamen pasaría a manos de otra gente (Entre ellos el misimísimo Osmel Sousa y su combo, de donde echaron a rodar la bola) cayeron por su propio peso, además de que se le veían las costuras, pues la directiva del Miss Universo, jamás pensó en entregarle su concurso a otras personas, pues no había ninguna garantía de por medio, y encima de eso no contaban con el apoyo de una planta televisora, como Venevisión, por ejemplo, de donde se “reían de janeiro”, con los “dimes y diretes” que afirmaban un cambio de franquiciantes, una olla mal montada, cuya única intención era mal poner al canal con la directiva de Miss Universo…

PRINCE JULIO CÉSAR

Por cierto, que también me llegó la onda de que PRINCE JULIO CESAR ¡anda tirando cohetes! Pues también renovó su franquicia para el Miss Universo Cuba, la cual ya lleva dos años en sus manos…y la seguirá teniendo ¡por cinco años más!...ese es el verdadero motivo por el cual no quiso seguir con el Miss Cosmo, “templete” que fue fundado en agosto del 2023 en los predios de Vietnam y al que envió dos veces a las venezolanas…Bueno, como se regó en las redes, el susodicho le dejó el pelero a este “templete” para dedicarse “de seis a seis” a la elección de la cubana que este año irá al Miss Universo…y a los otros concursos de su organización Reinas y Reyes, que le quitan menos tiempo…. También como se dijo, ahora la “mandamás” del Miss Cosmo es la Jacqueline Aguilera, (¡¡Suuussstooo!!) quien, en adelante, tendrá la responsabilidad de escoger a la candidata nacional que en diciembre próximo bregará la corona que el año pasado ganó la gringa Yolina Serafina Lindquist…

PAULA BEVILACQUA

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que en el Canal I, el rancho sigue ardiendo…y además de las dos bajas que se produjeron esta semana, como lo fueron la de PAULA BEVILACQUA, que está vomitando veneno en las redes sociales, luego de su despido… y el Diego Kapeky, a quien le tenían el ojo puesto desde hace tiempo, se insiste en que van a desaparecer ¡de un solo plumazo! Al Departamento de Prensa, que hace tiempo tiene sentencia de muerte, debido a lo “quebrado” que lo dejó la periodista María Andreina Palacios, quien fue la directora de esa división y a la que le dieron “matarile” por su mala gerencia, además de que ni sus mismos compañeros de trabajo la soportaban (La llamaban “Puente roto”, porque nadie le pasaba)…El caso es que Prensa está en la mira y el …el ambiente de la televisora de Boleíta continúa tan denso ¡que se puede cortar con cuchillo!, pues, de paso, se comenta que vienen rodando otras renuncias…¡Aaayyy, Maracay!...

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