Chepa Candela: Viviana Gibelli sigue sin soltar prenda

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Yyy si de “runrunes” se trata, la que está dejando que corran, sin chistar, es VIVIANA GIBELLI, quien semanas atrás fue vista en los pasillos de Venevisión y luego se regó la bola de que conduciría la elección de Miss Venezuela 2026 que se efectuará entre noviembre y diciembre… Todos esos comentarios andan regados desde que la susodicha fue vista en las puertas del canal de la colina y después salió de la reunión de lo más sonriente con su “cara de cumpleaños”… ¿Concretaría alguna propuesta?... Nada se sabe al respecto, ya que si alguien no habla más de la cuenta y de sus asuntos profesionales, no dice “ni pío”; esa es Viviana Gibelli, que a pesar de tener tiempo alejada de la “pícola pantalla” sigue facturando, como loca, a través de las redes sociales y maneja una fuerte cartera de clientes… De manera que si retorna a Venevisión, no lo hará por falta de plata, ya que económicamente está supercómoda… Como quiera que sea, la animadora sigue siendo el centro de atención en los cotarros faranduleros, donde se comenta que cubrirá la vacante que dejó Maite Delgado, quien este año no animará el Miss Venezuela, cosa que tampoco es incierta…

Míster Venezuela 2026

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que la convocatoria para las postulaciones al Míster Venezuela 2026 (elección a la que todavía no le han puesto fecha) ique no ha sido tan buena como se esperaba, pues aspiraban reventar la web con la misma… y al parecer, no llega ni a 500 el número de aspirantes que han enviado su planillita para luego meterse en el grupete de los preseleccionados… y de ahí a la selección final… Pero el meollo del asunto no es ese; la duda que sigue en el aire es si por fin el JUAN ALBERTO GARCÍA (¿Les suena ese nombrecito?) que obtuvo la banda el 13 de julio del 2024 irá la noche final para entregar el título a su sucesor, como le corresponde, ya que, según me contaron (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra repito), en Venevisión arrugaron la cara cuando mencionaron su nombre, como señal de que no quieren volver a verlo ¡ni en pintura! Por todo el gamelote que habló cuando se fue del canal… ¿Sí o no va? ¡Amanecerá y veremos!

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