La noche del domingo 22 de noviembre, Christian Nodal publicó en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro de su concierto del sábado en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida, Yucatán. La imagen, parte de su gira Pa’l Cora Tour, venía acompañada de un texto que tomó por sorpresa a sus seguidores: “Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”. El cantante no ofreció más detalles sobre los motivos ni sobre cuánto tiempo durará esta pausa, lo que generó inmediata incertidumbre entre sus fans.

El trasfondo: la batalla legal por su nombre

Aunque Nodal no explicó las razones de su decisión, el anuncio coincide con el conflicto legal que mantiene con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por los derechos de su nombre artístico. Según reportes, el progenitor posee tres marcas registradas —‘CN Christian Nodal’, ‘Nodal’ y ‘Christian Nodal Pal Cora’— cuya vigencia se extiende hasta 2034 o 2036, y mantiene un contrato de representación con la agencia familiar JG Music que lo ata al cantante hasta 2035. El pasado 9 de noviembre, Nodal interpuso un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para intentar frenar una solicitud de su padre y obtener el control de su identidad comercial. En abril, el propio artista había expresado su frustración en redes: “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música”.

Los conciertos que siguen en pie

La pausa anunciada por Nodal se limita, por ahora, a los escenarios en México. Su agenda internacional continúa sin cambios: tiene programada una presentación el 12 de diciembre de 2026 en Bogotá, Colombia (Festival Órale Wey Fest Mexa), y dos shows en California, Estados Unidos, el 22 de enero de 2027 en Temecula y el 23 de enero en Rohnert Park. Ni el artista ni su equipo han confirmado si estas fechas se mantendrán o si la pausa podría extenderse a otros territorios.

Un giro en su carrera tras su acercamiento a los Aguilar

La noticia llega en un momento particular para Nodal, quien en las últimas semanas ha mostrado públicamente su cercanía con la familia de su esposa, Ángela Aguilar. A principios de noviembre, el cantante se tatuó el fierro de herrar de ‘El Soyate’, el rancho de los Aguilar, y dedicó palabras de agradecimiento a su suegro, Pepe Aguilar, durante un concierto en Aguascalientes. Este gesto, sumado a la distancia con sus propios padres, ha sido interpretado por sus seguidores como una señal de hacia dónde apunta hoy su lealtad familiar, un contexto que añade capas a una decisión que, por ahora, deja más preguntas que respuestas.

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