Maite Perroni retomará su carrera en los melodramas después de casi una década alejada del género que la consagró como estrella. A través de sus redes sociales, la que fuera integrante de RBD y el actor Jaime Camil confirmaron que unirán sus talentos para protagonizar una nueva telenovela producida por Rosy Ocampo para TelevisaUnivision. Para hacer el anuncio, ambos compartieron una imagen creada con inteligencia artificial que recrea la portada de una revista de 2012. "Dos de los actores más queridos de México juntos por primera vez. ¡Una sorprendente historia que promete conquistar al público mexicano!", reza el texto que acompaña la publicación. Ante la noticia, Perroni no pudo ocultar su emoción y escribió: "Ahora sí se nos hizo".

Un reencuentro con el melodrama y la familia

Este proyecto marca el regreso de Maite a los protagónicos televisivos, terreno que no pisaba desde 2017, cuando grabó Papá a toda madre. A sus 43 años, la artista vive un momento personal y profesional renovado. "Este año, después de cuatro años de haber estado totalmente enfocada en mi familia y en mi chiquita, he tenido la oportunidad de retomar proyectos que me tienen superilusionada", confesó días atrás la actriz, quien se convertirá en madre por segunda vez. Además, el proyecto reúne nuevamente a Perroni con Rosy Ocampo, con quien ya hizo equipo en 2015 en la telenovela Antes muerta que Lichita, un tándem que en el pasado garantizó éxito en el rating.

De la cima de RBD a la reina del melodrama

El regreso de Perroni a las telenovelas es un acontecimiento mayor en la industria del entretenimiento. La actriz saltó a la fama mundial en 2004 como parte de la agrupación RBD, derivada de la telenovela Rebelde. Sin embargo, fue en los melodramas donde consolidó su carrera como protagonista absoluta con títulos inolvidables como Cuidado con el ángel, Triunfo del amor y La gata. Las grabaciones de esta nueva producción, cuya trama se mantiene bajo reserva, comenzarán a finales de este año.

El sueño cumplido de los fans

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Amigos y colegas de la industria inundaron la publicación con mensajes de apoyo y entusiasmo. La actriz mexicana Jessica Coch reaccionó con un efusivo: "¡Qué emoción! Me urge. Regresa la reina. La van a romper". Por su parte, el actor José Ron les deseó "todo el éxito". Para el público, ver a Maite Perroni y Jaime Camil, dos pesos pesados de la actuación mexicana, compartiendo créditos por primera vez, es un lujo que los seguidores ya catalogan como uno de los grandes estrenos televisivos del próximo año.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube