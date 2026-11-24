Entre quienes analizaron el desempeño de las aspirantes está Osmel Sousa, quien compartió su impresión sobre la noche, identificó a la candidata que más lo convenció y cuestionó algunos detalles de vestuario y estilismo que, a su juicio, restaron puntos a otras participantes.

El conocido Zar de la Belleza no tuvo dudas al hacer su elección: Venezuela habría ganado la competencia si el resultado dependiera únicamente de lo visto en la preliminar. Sin embargo, también reconoció a otra delegada que consiguió sorprenderlo y aprovechó su evaluación para señalar aspectos que considera deben mejorar antes de la gala final.

Osmel Sousa colocó a Venezuela por encima de las demás

Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela, fue la candidata que obtuvo la valoración más contundente de Osmel. El preparador de reinas quedó satisfecho con su desenvolvimiento en el escenario y aseguró que, de haber terminado el certamen después de esa presentación, la venezolana habría sido su ganadora.

Su comentario reafirma la confianza que ha depositado en Clara durante la competencia, especialmente por su desempeño en los segmentos de traje de baño y vestido de gala. Para Sousa, la criolla logró responder en una noche determinante y mostró argumentos suficientes para aspirar a la corona universal.

República Democrática del Congo fue su gran sorpresa

Aunque Venezuela encabezó su evaluación, Osmel también dedicó palabras de reconocimiento a Jessi Kalambayi, Miss República Democrática del Congo, quien se convirtió en una de las participantes que más llamó su atención durante la preliminar.

El experto destacó su figura, particularmente durante el desfile en traje de baño, y también hizo referencia a su preparación académica y trayectoria personal. Kalambayi es licenciada en Psicología, cuenta con estudios especializados en el área de migración, habla varios idiomas y participa en iniciativas sociales a través de una fundación. Esas cualidades también fueron parte de los aspectos que Sousa resaltó al explicar por qué la considera una candidata destacada.

Colombia no convenció con su elección de vestido

Las opiniones de Osmel no fueron favorables para todas las delegadas. María Alejandra López, Miss Colombia, recibió críticas por el atuendo que escogió para el desfile de gala, pues el experto consideró que la propuesta no fue acertada para la ocasión.

Su comentario sobre el vestido dejó en evidencia que, más allá de las condiciones físicas y el desempeño en pasarela, la elección de la imagen que proyecta cada candidata sigue siendo un aspecto que Sousa considera determinante. En su análisis, Colombia no logró destacar como esperaba.

El peinado de Chile también estuvo bajo su lupa

Dominga López, representante de Chile, tampoco escapó de los comentarios del preparador de reinas. Esta vez, sus observaciones se concentraron en el cabello de la candidata, cuyo estilo le pareció demasiado inspirado en décadas pasadas.

Osmel cuestionó el acabado del peinado y dejó claro que no fue de su agrado. Su crítica se sumó a otros señalamientos que hizo sobre el trabajo de peluquería en la preliminar, al considerar que varias concursantes lucieron arreglos poco cuidados para una competencia de esta magnitud.

Osmel cuestionó el trabajo de los estilistas

El aspecto que más molestó a Sousa durante la preliminar fue el arreglo de cabello de algunas participantes. El experto manifestó su inconformidad con los resultados que observó y cuestionó que varias candidatas salieran al escenario con una apariencia que, según su criterio, no estaba a la altura de un concurso internacional.

También hizo un llamado a los profesionales encargados de la peluquería para que revisen sus trabajos de cara a la noche final. Considera que estos detalles no deberían pasar desapercibidos, especialmente cuando las concursantes se juegan la posibilidad de convertirse en la próxima Miss Universe.

Con su evaluación, Osmel dejó claras sus apuestas para la corona: Venezuela ocupa el primer lugar de su valoración y República Democrática del Congo se perfila como la candidata que más logró sorprenderlo. Sus críticas a otras participantes, en cambio, abrieron el debate sobre el vestuario, los peinados y los detalles de imagen que pueden marcar diferencias en la recta final del certamen.

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