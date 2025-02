Chyno Miranda vive un gran momento: se reencuentra con su madre después de la polémica

Suscríbete a nuestros canales

A través de la red social Instagram, Jesús Alberto Miranda Pérez, conocido artísticamente como Chyno Miranda, mostró un momento importante en su vida, "El reencuentro con su madre Alcira Pérez".

"Agradezco a Dios y a mi esposa Astrid, por ayudarme a construir este “Gran Momento”, escribió Miranda en su publicación acompañado de una fotografía junto a su madre.

¿Cual fue la polémica de Chyno Miranda y su madre?

En el año 2022, Alcira Pérez se expresó a través de un video, que su hijo salió del Centro de Rehabilitación Tía Panchita de forma arbitraria.

El artista recibía atenciones en el lugar para mejorar su salud tras las secuelas de su presunta adicción a las drogas y luego de un fuerte impacto de la pandemia Covid-19.

"Vicepresidenta, fiscal general de la República, por favor, ayúdenme; mi nombre es Alcira Pérez, yo soy la mamá de Jesús Miranda…

No sé donde está, se lo llevaron de la clínica el miércoles. Él necesita tener un tratamiento para que no me retroceda en todo lo que ha evolucionado desde que lo tengo en la clínica, fueron algunas de las palabra que expresó Pérez en ese entonces.

De igual manera, en otras declaraciones , Alcira confesó en entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, que su hijo presentaba adicción a las drogas, una condición de la que ella se percató en el año 2020 cuando el cantante pasaba por un fuerte cuadro de estrés y de enfermedades derivadas de la misma ansiedad.

"La noviecita esa que tiene es la que le suministra la droga… Cuando él vino a Venezuela la última vez ya para quedarse, ella lo recibió en el aeropuerto. Y allí le entregó una droga…

Ella se llama Astrid Dayanna Torrealba Falcón, él la ve a ella y ve la droga".

Esa mujer no se consigue en las redes… Eso es lo que te puedo decir", relató a la madre Miranda en una conversación para la plataforma Youtube.

