Joseline Rodríguez se transforma en el Miss Universe Latina: Hoy me digo sí por todas las veces que me dijeron no

Un giro inesperado estremeció el set del reality Miss Universe Latina cuando Joseline Rodríguez, una de las candidatas del certamen, apareció con un vestuario dividido desde la mitad de su cuerpo vestía como hombre y la otra como mujer, saliendo de lo convencional la candidata tenía claro el mensaje que quería dar.

La presentación comenzó desde su lado femenino: “Quiero contarte algo que que tenía guardado hace tiempo y he llegado el momento. Soy candidata de Miss Universe Latina el reality, es mi sueño hecho realidad y estoy tan feliz, de verdad", entonces se giró y mostró el lado masculino de su atuendo y cambiando el tono de voz para encarnar a una figura crítica que la cuestionaba con frases como: “¿Hasta cuándo con ese cuentico de ser reinita? Pon los pies sobre la tierra, eso no es para ti..."

El diálogo interno siguió entre giros y cambios de voz, abordando con crudeza comentarios reales que muchas mujeres enfrentan, como los juicios de su apariencia, sus metas, su edad o su cuerpo, pero no pudo haber escogido un mejor cuando dejo un mensaje de aliento para todas las que sueñan:

"A ti mujer, ya has escuchado mil veces esa voz que te dice ya no estás para eso ese sueño ya pasó eso no es para ti y la mayoría de las veces, esa vocecita no viene de desconocidos viene de un familiar viene de un amigo o de la persona que duerme a tu lado a ti mujer que me estás viendo en este momento en esta pantalla, en este día te pido que te levantes y vayas a cumplir tus sueños porque no somos perfectas, somos mujeres latinas reales y con historia hoy con el permiso del jurado no me coronan ellos me corona mi valor y a todas esas personas que en un momento me dijeron que no hoy les digo hola, soy Joseline Rodríguez candidata al Miss Universe Latina y hoy más que nunca me digo que sí".