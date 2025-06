Ryan Castro destapa tensión con Nodal: habla de la polemica con su canción "Fan de su relación"

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente aparición en el programa Impresentables de LOS40 Colombia, el artista colombiano contó su versión sobre la ola de rumores que lo vinculan con un supuesto conflicto legal con la familia Aguilar según reseñó El Espectador.

Recordemos toda la polémica con la frase que se viralizó de Ángela Aguilar, "fan de su relación" tras haber comentado una foto de la cantante Argentina Cazzu y pues, resulta que en ese mismo momento, Ryan Castro lanzó su tema con el mismo nombre, justo cuando los rumores de un triángulo amoroso entre entre las dos cantantes y Christian Nodal estaba en pleno auge mediático.

"No sé si me demandaron porque nunca investigué", soltó entre risas nerviosas, lo que sí confesó fue que Nodal estaba muy distante: “Él me tiene bloqueado en Instagram. Tuvimos un roce rarito y se rayó del todo”. Aunque evitó dar detalles del verdadero motivo, su tono dejó entrever que el cruce fue más personal que artístico.

El cantante, conocido como "El del Ghetto", aseguró que la canción FDSR no está dedicada a nadie en particular, aunque el timing, la letra y la tensión en redes sociales digan lo contrario. “Fue un rumor que la gente agrandó... ni yo supe bien qué pasó”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube