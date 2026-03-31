Clara Vegas aterriza en Miami y enciende su gira de medios con una agenda que promete dar de qué hablar

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Miss Venezuela 2025 ya se encuentra en Miami para dar inicio a su gira de medios. La modelo y comunicadora, Clara Vegas, comenzó una agenda que incluye entrevistas, grabaciones para plataformas digitales y múltiples apariciones en programas televisivos, marcando una etapa de alta exposición mediática.

Un estilismo que llamó la atención

Para su primera aparición en Miami, Clara Vegas eligió un vestido ceñido de mangas largas con estampado floral, una propuesta que resaltó su figura y aportó un aire elegante. El look fue complementado con tacones dorados de punta fina, que añadieron un toque sofisticado al estilismo general.

El maquillaje estuvo enfocado en resaltar la mirada, mientras que el peinado mantuvo un estilo clásico y pulido, en sintonía con la estética del outfit. La combinación fue parte de su presentación durante esta etapa mediática en la ciudad.

Podcast y encuentro con Dani Di Giacomo

Dentro de sus primeras actividades, Clara Vegas participó en la grabación del podcast “Deja el Chou” junto a Dani Di Giacomo. El encuentro formó parte de su agenda inicial en Miami y marcó uno de sus primeros espacios de conversación pública en esta etapa.

Después de la grabación la Miss Venezuela 2025 compartió sus impresiones sobre la experiencia, destacando la conexión y cercanía que sintió durante la conversación, describiendo el encuentro como dinámico y ameno.

Agenda televisiva y ritmo de trabajo

La gira de medios también contempla entrevistas en distintos espacios televisivos, incluyendo programas de Telemundo. Estas participaciones forman parte de una agenda que se desarrolla a lo largo de varios días en la ciudad.

El itinerario incluye jornadas de trabajo desde tempranas horas, con sesiones de maquillaje, grabaciones consecutivas y producción de contenido para medios digitales y tradicionales.

Paso por Telemundo en su agenda del día

Durante su participación en Telemundo, Clara Vegas apostó por un vestido dorado elegante hasta las rodillas, acompañado de cabello suelto y sandalias de tacón color nude, en una propuesta sobria y sofisticada para su aparición en pantalla.

Al finalizar su visita, la Organización Miss Universe expresó su agradecimiento a través de un mensaje:

“Gracias a toda la familia hispana de @hoydia y @telemundo por recibirme con tanta alegría y calidez para compartir esta mañana tan alegre”.

Una etapa de proyección internacional

La gira de medios en Miami representa una fase importante para Clara Vegas, quien continúa ampliando su presencia dentro del mundo del entretenimiento y la comunicación como Miss Venezuela 2025.

Su agenda seguirá desarrollándose en los próximos días con nuevas entrevistas y compromisos, en una etapa que mantiene su nombre dentro de la conversación mediática.

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