¡En video! Kid Rock convierte su mansión en un espectáculo bajo investigación: una escena difícil de explicar

Suscríbete a nuestros canales

Kid Rock difundió un video grabado en su residencia en el área de Nashville donde se observa el paso de helicópteros de combate Apache sobre la propiedad. En la grabación, el artista aparece junto a su piscina mientras las aeronaves atraviesan el cielo a baja altura.

La publicación provocó la reacción de autoridades militares, que confirmaron el inicio de una investigación para determinar cómo se ejecutó el sobrevuelo y si se cumplieron los protocolos establecidos.

Registro del video en la propiedad

En las imágenes se aprecia el paso cercano de dos aeronaves militares sobre la vivienda del cantante. El video fue captado desde la azotea de la vivienda del artista y muestra a Kid Rock en la zona de la piscina mientras los helicópteros cruzan el área y el cantante los saluda.

La grabación fue publicada por el propio artista, lo que permitió su rápida difusión y posterior análisis por parte de las autoridades correspondientes.

En la descripción del video, Kid escribió:

“Este es un nivel de respeto que el gobernador de California nunca conocerá. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a todos los que han hecho el máximo sacrificio para defenderla”.

Revisión oficial del Ejército

El Ejército de Estados Unidos confirmó la apertura de una revisión tras la circulación del video. El objetivo es verificar si el vuelo formaba parte de un entrenamiento previamente planificado y si se respetaron los procedimientos operativos establecidos.

Las autoridades indicaron además que las aeronaves pertenecen a la 101ª División Aerotransportada, unidad con base en Fort Campbell, que realiza ejercicios de entrenamiento en la región de forma habitual.

Condiciones del sobrevuelo bajo evaluación

Según la información disponible, los helicópteros realizaban maniobras de entrenamiento en la zona asignada. Sin embargo, la cercanía con una propiedad privada y la grabación pública del hecho llevaron a una revisión de las condiciones en las que se realizó el operativo.

Las normas militares contemplan parámetros específicos sobre rutas, altitud y áreas autorizadas, aspectos que forman parte del análisis en curso para determinar si todo se ejecutó conforme a los protocolos.

El Ejército continúa recopilando información para establecer con precisión las circunstancias del vuelo y mientras la investigación sigue abierta se revisan los detalles del operativo y su autorización correspondiente.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube