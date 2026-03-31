Ryan Gosling conquista la taquilla: "Project Hail Mary" se convierte en el mayor éxito global del 2026

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El regreso de Ryan Gosling a la ciencia ficción ha superado todas las proyecciones de la industria. En apenas diez días desde su estreno, "Project Hail Mary" ha acumulado la cifra de 300.8 millones de dólares a nivel global, consolidándose como el estreno más exitoso en lo que va de año.

La cinta, dirigida por la dupla de Phil Lord y Christopher Miller, debutó con una sólida recaudación de 80.5 millones en Norteamérica, superando el récord histórico que ostentaba Creed III dentro del estudio. Este fenómeno no se limita al mercado doméstico, ya que la película ha liderado la taquilla en 60 países.

Resistencia en taquilla y el factor "boca a boca"

Lo que más ha sorprendido a los analistas financieros de Hollywood es la estabilidad de la cinta en su segundo fin de semana. Mientras que las grandes superproducciones suelen experimentar caídas superiores al 50%, la historia del profesor Ryland Grace solo descendió un 32% en su recaudación.

Esta cifra posiciona a la película con una "pierna" comercial más fuerte que éxitos previos de la crítica como Oppenheimer. El éxito se atribuye en gran medida a la química —en gran parte digital— entre Gosling y el personaje de Rocky, un factor que ha inundado las redes sociales y ha impulsado una asistencia masiva en salas IMAX, donde la experiencia visual del espacio profundo ha sido calificada como "inmersiva y técnicamente impecable".

Gosling y la reinvención del héroe solitario

Para Ryan Gosling, este proyecto representa un nuevo estándar en su carrera como protagonista absoluto. En declaraciones recientes ofrecidas durante la promoción de la cinta, el actor destacó la complejidad de interpretar a un hombre que debe salvar la humanidad desde la soledad absoluta de una nave espacial. "Tuvimos que construir un lenguaje visual y emocional desde cero para que el público sintiera la urgencia de la misión", afirmó Gosling a medios especializados.

Por su parte, los directores enfatizaron que el presupuesto de 200 millones de dólares fue una inversión necesaria para equilibrar los efectos prácticos con la narrativa humana, una apuesta que hoy se traduce en rentabilidad directa y en una renovada confianza de los estudios en las adaptaciones literarias de alto presupuesto.

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