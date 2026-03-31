El "botín" de Hogwarts: los nuevos protagonistas de Harry Potter aseguran contratos millonarios y superan récords de pago infantil

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La maquinaria de HBO ha puesto precio al futuro de la franquicia más lucrativa del mundo. Tras un proceso de selección que involucró a más de 32,000 aspirantes, se ha revelado que el nuevo "trío de oro" —compuesto por McLaughlin (Harry), Stanton (Hermione) y Stout (Ron)— recibirá un salario base de 500,000 libras esterlinas por los ocho episodios que conforman la primera temporada.

Esta cifra se traduce en un pago aproximado de 62,500 libras por capítulo, un monto que supera con creces el sueldo inicial que recibieron Daniel Radcliffe y sus compañeros en 2001, ajustado incluso a la inflación. Expertos de la industria señalan que este contrato incluye cláusulas de aumento progresivo que podrían elevar sus ganancias a las siete cifras para la segunda entrega, cuya escritura ya ha sido confirmada por Casey Bloys, jefe de HBO.

Veteranos de peso y proyecciones de mercado

Mientras los protagonistas infantiles aseguran su futuro financiero antes de la adolescencia, el elenco adulto también reporta cifras de alto impacto. Aunque los montos exactos se mantienen bajo acuerdos de confidencialidad, fuentes cercanas a la producción indican que figuras como John Lithgow (Dumbledore) y Paapa Essiedu (Snape) lideran la nómina con salarios que reflejan su estatus de estrellas internacionales.

Esta inversión récord por parte de Warner Bros. Discovery responde a la necesidad de blindar el proyecto ante la expectativa global, especialmente tras el éxito del primer tráiler que alcanzó los 277 millones de vistas en apenas 48 horas. La estrategia financiera busca asegurar la permanencia del elenco a largo plazo, evitando las complicaciones contractuales que suelen surgir en producciones de esta escala.

Testimonios y el peso de la fama instantánea

La responsabilidad de portar estos salarios viene acompañada de una presión mediática absoluta. "Es un pago masivo para niños que aún no llegan a la adolescencia, pero están a punto de convertirse en los rostros más reconocibles del planeta", afirmó un informante de la producción a medios británicos como The Mirror.

Por su parte, analistas de marca sugieren que el potencial de ingresos de los actores no se limita al sueldo por episodio, sino a los contratos de imagen y merchandising que ya se están negociando de cara al estreno en Navidad de 2026. Para los jóvenes actores, este contrato no es solo una oportunidad artística, sino un activo que, de mantenerse el éxito de la serie, los convertirá en multimillonarios antes de cumplir los 18 años, replicando el fenómeno de sus predecesores pero bajo las nuevas reglas de la era digital.

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