Clara Vegas se disculpa por reacción en redes sociales

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La Miss Universe Venezuela 2025, Clara Vegas, emitió un comunicado para disculparse por su reacción ante la crítica de usuarios en redes sociales, quienes la cuestionaron por su oratoria en español.

Todo comenzó tras la publicación de un video de la coach de oratoria Layla Peña, quien analizó, en video, varios fragmentos de entrevistas de la reina de belleza e hizo una serie de recomendaciones sobre dicción y discurso ante las cámaras.

El material se hizo viral, al punto de que la también actriz reaccionó y cargó contra quienes la repudiaron por su manera de expresarse.

Clara Vegas: Me dejé llevar por mis emociones

Vegas publicó el video en su cuenta de TikTok y lamentó las expresiones empleadas tras la avalancha de insultos. “Por un momento me dejé llevar por mis emociones y reaccioné de una forma que no me representa ni a mí, ni a la Organización Miss Venezuela, ni a nuestro país”, manifestó.

Argumentó que el Miss Venezuela es un camino de aprendizaje constante y, tras lo sucedido, aprendió “de este error y disculparme con humildad”.

La espigada rubia, nacida el 23 de enero de 2002, representará a Venezuela en la venidera edición de Miss Universo. Ganó notoriedad desde su inscripción por su personalidad e irreverencia, características no muy comunes en las misses.

Su madre, Andreína Goetz fue Miss Venezuela 1990 y top 10 del Miss Universo.

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