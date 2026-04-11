Coachella 2026 enciende motores para este fin de semana: fechas confirmadas horarios y artistas

Suscríbete a nuestros canales

El festival Coachella regresa en 2026 con un hecho histórico para la música latina: Karol G se convierte en la primera mujer latina en liderar el cartel del evento, consolidando un hito dentro de uno de los escenarios más influyentes del mundo.

La cita musical se llevará a cabo en el Empire Polo Club, en Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, manteniendo el formato que caracteriza al festival en los últimos años.

Un arranque de fin de semana con grandes nombres

La programación del primer bloque de conciertos estará distribuida entre tres jornadas principales. El viernes 10 tendrá como figura central a Sabrina Carpenter, mientras que el sábado 11 será encabezado por Justin Bieber. El cierre del domingo 12 quedará a cargo de Karol G, uno de los actos más esperados de esta edición.

El cartel incluye además una mezcla de artistas de distintos estilos y generaciones como The xx, The Strokes, Young Thug, David Byrne, Jack White, Bigbang y Addison Rae, entre otros.

Siete escenarios en simultáneo y una experiencia ampliada

Coachella mantiene su estructura de múltiples escenarios activos, lo que permite una programación simultánea de conciertos a lo largo del día. En total, siete espacios recibirán presentaciones de artistas consolidados y propuestas emergentes.

Entre ellos se encuentran Coachella Stage, Outdoor Theatre, Sahara, Mojave, Gobi, Yuma y Quasar, cada uno con propuestas diferenciadas que abarcan distintos géneros musicales.

Streaming global y cobertura digital del festival

La edición 2026 contará con transmisión en directo a través de plataformas digitales, permitiendo ver los shows desde cualquier parte del mundo. La señal incluirá presentaciones simultáneas de los distintos escenarios a través de YouTube.

Como novedad, tres de los escenarios principales serán transmitidos en calidad 4K por primera vez, ampliando la experiencia visual del público. La cobertura en vivo iniciará el 10 de abril a las 4:00 p. m. (hora de Miami).

Además, se habilitará una señal continua con contenido adicional que incluye actuaciones históricas, entrevistas y material exclusivo del archivo del festival.

Un cartel extenso con horarios que abarcan todo el día

La programación incluye presentaciones desde la tarde hasta la madrugada, con una agenda distribuida entre los diferentes escenarios.

Entre los artistas confirmados figuran nombres como Moby, Iggy Pop, FKA twigs y Fatboy Slim, junto a una amplia lista de exponentes del pop, rock, electrónica y música urbana.

Un evento que vuelve a marcar tendencia global

Más allá de la música, Coachella se mantiene como un punto de referencia cultural donde convergen moda, entretenimiento y tendencias digitales.

La edición 2026 refuerza ese posicionamiento con un cartel diverso, una fuerte presencia de artistas internacionales y un alcance global que se amplifica a través de su transmisión en vivo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube