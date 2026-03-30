¿Crecerá la familia? Maluma confiesa sus verdaderos planes sobre tener más hijos

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El ídolo global de Medellín ha dejado claro que su faceta como padre es, hoy por hoy, su mejor composición. En una reciente y distendida charla durante un stream con su colega Jay Wheeler, Maluma se sinceró sobre sus proyecciones a futuro, admitiendo que la paternidad ha transformado sus prioridades de manera irreversible.



Con la chispa que lo caracteriza, el cantante confesó que su meta ideal siempre ha sido tener una familia numerosa, situando la cifra entre tres y cinco hijos, aunque reconoció con humor que la decisión final pasa por el bienestar y el consenso con su pareja, la arquitecta Susana Gómez. "A mí me encanta la familia grande, pero me da hasta pena decir el número porque mi mujer es la que pasa por todo el proceso", afirmó el intérprete entre risas.

"Ya estamos en práctica": el próximo capítulo de los Londoño Gómez

La revelación que paralizó las redes sociales no fue solo el número de herederos que desea, sino la inmediatez de sus planes. Al ser consultado sobre cuándo llegaría el hermanito o hermanita para la pequeña Paris, Maluma fue contundente al asegurar que no piensan esperar demasiado para extender el legado familiar. "Ya estamos en práctica, eso no se deja de practicar", soltó el artista, sugiriendo que el 2027 podría ser el año en el que la familia reciba a un nuevo integrante.

Esta apertura informativa coincide con la reciente celebración del segundo aniversario de Paris, donde el cantante compartió momentos íntimos de una fiesta temática marina, reafirmando que su éxito en los escenarios ahora se mide en función de la felicidad de su hogar.

El equilibrio entre la tarima y el biberón

Esta nueva etapa de madurez también ha sido respaldada por el círculo más cercano del cantante. Su padre, Luis Alfonso Londoño, expresó recientemente en entrevistas su profunda admiración por cómo su hijo ha abrazado la paternidad sin descuidar su carrera, logrando un balance que pocos artistas de su nivel alcanzan.

Para Maluma, el motor de su ambición ha cambiado de eje; ahora cada gira y cada lanzamiento tienen un propósito mayor. "Me despierto todos los días con el deseo de conquistar el mundo, porque sé que tengo que hacerlo increíblemente bien para ella", declaró el antioqueño en una exclusiva para HOLA!, dejando claro que, aunque siga siendo el "Dirty Boy" que sus fanáticas aman, su corazón ahora pertenece a un clan que apenas comienza a crecer.

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