¿Cuáles son los artistas confirmados para la apertura de la Copa del Mundo 2026? Detalles aquí

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Cada vez falta menos para el inicio de la temporada mundial del fútbol, y con ello aumentan las expectativas para los espectáculos de apertura.

Este viernes la FIFA World Cup confirmó quiénes serán los artistas que estarán participando en las 3 ceremonias de apertura que se celebrarán en Canadá, Estados Unidos y México.

Copa del Mundo 2026

De acuerdo con la información difundida por la FIFA World Cup, estos son los artistas que se presentarán en las aperturas por país:

Canadá

Alanis Morissette

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Michael Bublé

Nora Fatehi

Sanjoy

Vegedream

William Prince

Estados Unidos (USA)

Anitta

Future

Katy Perry

Lisa

Rema

Tyla

México

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

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