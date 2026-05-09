Espectáculo

¿Cuáles son los artistas confirmados para la apertura de la Copa del Mundo 2026? Detalles aquí

Músicos y artistas de amplia trayectoria marcarán el inicio de la temporada del fútbol en todo el mundo

Por Selene Rivera
Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 11:26 pm
¿Cuáles son los artistas confirmados para la apertura de la Copa del Mundo 2026? Detalles aquí
Foto: Referencial

Cada vez falta menos para el inicio de la temporada mundial del fútbol, y con ello aumentan las expectativas para los espectáculos de apertura.

Este viernes la FIFA World Cup confirmó quiénes serán los artistas que estarán participando en las 3 ceremonias de apertura que se celebrarán en Canadá, Estados Unidos y México.

Copa del Mundo 2026

De acuerdo con la información difundida por la FIFA World Cup, estos son los artistas que se presentarán en las aperturas por país:

Canadá

  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara
  • Elyanna
  • Jessie Reyez
  • Michael Bublé
  • Nora Fatehi
  • Sanjoy
  • Vegedream
  • William Prince

Estados Unidos (USA)

  • Anitta
  • Future
  • Katy Perry
  • Lisa
  • Rema
  • Tyla

México

  • Alejandro Fernández
  • Belinda
  • Danny Ocean
  • J Balvin
  • Lila Downs
  • Los Ángeles Azules
  • Maná
  • Tyla

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