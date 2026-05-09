¿Cuáles son los artistas confirmados para la apertura de la Copa del Mundo 2026? Detalles aquí

Cada vez falta menos para el inicio de la temporada mundial del fútbol, y con ello aumentan las expectativas para los espectáculos de apertura.
Este viernes la FIFA World Cup confirmó quiénes serán los artistas que estarán participando en las 3 ceremonias de apertura que se celebrarán en Canadá, Estados Unidos y México.
Copa del Mundo 2026
De acuerdo con la información difundida por la FIFA World Cup, estos son los artistas que se presentarán en las aperturas por país:
Canadá
- Alanis Morissette
- Alessia Cara
- Elyanna
- Jessie Reyez
- Michael Bublé
- Nora Fatehi
- Sanjoy
- Vegedream
- William Prince
Estados Unidos (USA)
- Anitta
- Future
- Katy Perry
- Lisa
- Rema
- Tyla
México
- Alejandro Fernández
- Belinda
- Danny Ocean
- J Balvin
- Lila Downs
- Los Ángeles Azules
- Maná
- Tyla
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