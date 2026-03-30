¿Cuentas pendientes? El cara a cara de Maripily Rivera y Aleska Génesis que paraliza las redes

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Pocas rivalidades han capturado la atención del público como la de la modelo y actriz puertorriqueña, Maripily Rivera y la influencer y empresaria venezolana, Aleska Génesis. Lo que inicio como una convivencia forzada bajo el mismo techo, evolucionó a una guerra de declaraciones, momentos de alta tensión y demandas legales que han trascendido a la pantalla entre ambas celebridades.

Ahora, Rivera y Génesis vuelven a protagonizar un enfrentamiento, luego de tres meses de disputas, las dos celebridades internacionales preparan un nuevo capítulo en su historia, pero esta vez por la primera "Batalla de divas" del programa En Casa con Telemundo, según reseñó El Nuevo Día.

Por su parte, según lo dio a conocer la producción de dicho programa, el enfrentamiento "promete fuego, actitud y mucho de qué hablar. Se viene una semana imperdible en En casa con Telemundo".

Conflicto entre Maripily y Aleska

Si bien, el conflicto entre ambas ha estado caracterizado por varios momentos puntuales entre los cuales destacan:

La Casa de los Famosos 4: En esa oportunidad, Maripily criticó a Aleska por la estrategia que estaba llevando a cabo, señalándola de actuar de una forma frente a las cámaras y de otra cuando los equipos estaban apagados y fuera del aire.

La Casa de los Famosos All-Stars: Durante una pausa en vivo del reality, las dos protagonizaron una fuerte discusión luego del comentario por parte de Julia Gama. En aquel entonces, Maripily arremetió contra Aleska por medio de gritos e insultos, razón por la cual la producción tuvo que intervenir.

Durante mayo de 2025, Aleska Génesis pidió grabaciones a la productora Endemol, para comenzar un proceso por agresión verbal contra la boricua.

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