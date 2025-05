Aleska Génesis le responde sin filtro a Maripily Rivera: “A ella le aplauden el insulto, yo prefiero facturar”

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre Aleska Génesis y Maripily Rivera parece haber tomado una nueva dimensión fuera del reality, donde ambas siguen cruzándose dardos en entrevistas y redes.

Durante un reciente encuentro con medios en Ciudad de México, Aleska fue contundente y aunque no la mencionó directamente, se refirió a Maripily como “esa señora” y criticó su forma de manejarse en el show y en la vida pública. "Ella insulta, humilla y ofende... y encima hay medios que le aplauden eso", señala el reporte de People en Español.

Además la modelo dejó claro que no va a estancarse en las diferencias y enfatizó en que no le va a dar importancia a sus críticas: “Ella que siga ladrando y yo sigo facturando”,

Además del conflicto con la empresaria puertorriqueña, Aleska expresó que aún sigue afectada por el tiempo en el que estuvo detenida por la denuncia de un robo millonario y que su enfoque actual es sanar: “Estoy en un proceso de sanación y de acercamiento a Dios”, confesó.

Mientras tanto, Maripily, quien ahora forma parte del jurado en esta edición del programa, no ha hecho declaraciones recientes sobre Aleska, aunque en entrevistas pasadas dejó clara su opinión: no confía en ella y no comparte su forma de jugar ni su personalidad.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube