Daniela Alvarado expone a reconocido restaurante: ¿Qué pasó?

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La actriz venezolana, Daniela Alvarado, expuso una queja por medio de sus historias en Instagram con respecto a una experiencia negativa con un pedido de comida a domicilio. En este sentido, según el relato de Alvarado, ella pagó una suma considerable por un servicio que, al final, entregó productos en condiciones no aptas y cantidad de alimentos "miserable", según lo describió.



En el mismo orden de ideas, la intérprete calificó el incidente como inaceptable. Por su parte, Alvarado guardó silencio sobre el nombre del local responsable, sin embargo, si mostró ante la cámara el paquete característico del establecimiento caraqueño.

Posteriormente, su declaración generó un debate entre sus seguidores sobre los estándares mínimos de calidad que los comercios deben garantizar al enviar sus pedidos.



Finalmente, la publicación alcanzó el estatus de viral en pocos minutos y los usuarios de redes sociales ahora exigen mayor responsabilidad a los negocios que operan bajo esta modalidad.

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