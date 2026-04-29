De “American Pie” a OnlyFans: esta es la ostentosa cifra que gana Shannon Elizabeth durante su debut en la plataforma digital

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La actriz y exmodelo estadounidense, Shannon Elizabeth, conquista el éxito financiero tras su debut en la plataforma digital OnlyFans. Si bien, en apenas siete días, la actriz superó las ganancias de su participación más reciente en el cine junto al director Kevin Smith. En este sentido, la intérprete, figura de éxitos como "American Pie" y "Scary Movie", recaudó más de un millón de dólares durante su semana de estreno en la plataforma de contenido exclusivo.



Según datos de la revista Variety, la suma exacta sobrepasa los 1,2 millones de dólares. Esta cifra adquiere mayor relevancia al compararla con la taquilla global de su última cinta, "Jay y Bob el Silencioso: El Reboot" (2019), la cual no alcanzó los 5 millones de dólares en todo el mundo. Ante estos resultados, su representante destacó que esta decisión facilita un vínculo más estrecho y honesto con sus seguidores.



Por su parte, Elizabeth explicó que este cambio responde a una búsqueda de autonomía. Tras décadas bajo el control de la industria de Hollywood, la actriz decidió tomar las riendas de su propia imagen y narrativa.

Finalmente, para ella, este espacio representa el futuro de la creación de contenido, pues le otorga la libertad de mostrar su faceta más personal y auténtica sin filtros ni intermediarios.

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