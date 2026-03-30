De niña prodigio a fenómeno de Hollywood: el ascenso imparable de Mckenna Grace con solo 19 años

Suscríbete a nuestros canales

La actriz estadounidense Mckenna Grace se ha convertido en uno de los nombres más recurrentes de la industria del entretenimiento pese a su corta edad. Con solo 19 años, acumula más de una década de trabajo continuo y una filmografía que supera los 80 créditos de actuación, consolidándose como una de las figuras jóvenes más activas de Hollywood. Su carrera abarca cine independiente, grandes producciones y exitosas series de televisión.

Inicio precoz y ascenso sostenido en la industria

Mckenna Grace comenzó a trabajar como actriz siendo una niña, desarrollando una trayectoria constante desde sus primeros papeles en televisión. Su talento la llevó rápidamente a participar en producciones de alto perfil, alternando entre series y películas mientras construía una presencia sólida en la industria del entretenimiento.

De interpretaciones juveniles a franquicias internacionales

A lo largo de su carrera, Grace ha interpretado versiones jóvenes de personajes icónicos, como la versión infantil de Carol Danvers en Captain Marvel. También ha participado en producciones cinematográficas reconocidas como Gifted, I, Tonya y Annabelle Comes Home, además de su papel en el universo de Ghostbusters: Afterlife y su secuela Ghostbusters: Frozen Empire.

En televisión, también ha tenido presencia destacada en series como The Handmaid's Tale y Young Sheldon, donde interpretó personajes que reforzaron su versatilidad actoral.

Una carrera que combina cine, televisión y música

Además de su trabajo como actriz, Mckenna Grace ha desarrollado una faceta musical, explorando el canto y la composición como parte de su expresión artística.

Resiliencia y vida personal fuera de cámaras

En 2022, la actriz fue sometida a una cirugía de columna debido a escoliosis, un proceso que marcó un punto importante en su vida personal. A pesar de ello, continuó activa en la industria, retomando sus proyectos y manteniendo su agenda profesional en producciones cinematográficas y televisivas.

Con una carrera que ya supera la década, Mckenna Grace sigue participando en grandes franquicias y producciones contemporáneas. Su presencia en la industria sigue en crecimiento, consolidando un perfil artístico que ha evolucionado desde la infancia hasta convertirse en una de las actrices jóvenes con mayor volumen de trabajo en Hollywood.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube