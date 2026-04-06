¡De tal palo tal astilla! La hija de Angelina Jolie debuta en el nuevo videoclip de esta estrella de KPOP

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Shiloh Jolie, quien legalmente eliminó el apellido Pitt al cumplir la mayoría de edad, ha hecho su entrada oficial en la escena musical global, pero no de la mano de una producción estadounidense, sino en el corazón de la industria coreana. Según informó la agencia Starship Entertainment, Shiloh fue seleccionada a través de una audición abierta para participar en el sencillo "What's a Girl to Do" de la artista Dayoung (integrante del grupo WJSN). Lo más sorprendente del reporte es que el equipo de producción aseguró no haber reconocido la identidad de la joven hasta que el rodaje ya estaba en marcha, destacando que su contratación se debió estrictamente a su destreza coreográfica y su presencia escénica.

La viva imagen de Angelina

Desde el lanzamiento del teaser oficial este 4 de abril, las redes sociales han estallado en comparaciones visuales. Los seguidores del K-pop y los fanáticos del cine han señalado el impresionante parecido físico entre Shiloh y su madre durante su etapa de juventud en la década de los 90. Con una estética inspirada en el movimiento Y2K, aros de gran tamaño y un estilo de baile agresivo pero fluido, la joven ha logrado cautivar a una audiencia que hasta ahora solo la conocía por clips virales en centros de entrenamiento como el Millennium Dance Complex.

De los pasillos de Los Ángeles a los estudios de Seúl

Este movimiento no es casualidad. Shiloh ha sido vista durante los últimos dos años perfeccionando su técnica en diversos estudios de Los Ángeles, alejándose de los roles protagónicos en el cine que sus padres podrían haberle facilitado. Para los analistas de la industria, su participación en un video de K-pop es una declaración de intenciones: Shiloh busca ser reconocida por su talento físico en una de las industrias más exigentes del mundo. El estreno oficial del videoclip está programado para el próximo 7 de abril, fecha en la que se podrá apreciar la coreografía íntegra y el nivel de integración de la joven estadounidense en la sofisticada maquinaria visual de Seúl.

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