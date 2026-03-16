Del Oscar a la hamburguesa: la celebración inesperada de Michael B. Jordan tras ganar por Sinners

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La noche de los Óscar 2026 dejó momentos inolvidables, pero uno de los más comentados ocurrió fuera del escenario. Tras recibir el premio a Mejor Actor por su papel en Sinners, el estadounidense Michael B. Jordan decidió celebrar de la manera más inesperada: con una hamburguesa.

Lejos de las fiestas exclusivas o cenas de lujo habituales tras la gala, Jordan se dirigió a una popular cadena de comida rápida, donde fue recibido con sorpresa por los empleados y seguidores que lo reconocieron. Su gesto cercano y sencillo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Un Oscar histórico por Sinners

Michael B. Jordan obtuvo su primer Oscar gracias a su destacada actuación en Sinners, interpretando a los hermanos gemelos Elijah “Smoke” y Elias “Stack”. Su trabajo fue ampliamente elogiado por la crítica, destacando la complejidad de representar dos personalidades distintas dentro de la misma historia.

Su victoria se produjo frente a competidores de gran renombre, entre ellos Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet y Ethan Hawke. Durante su discurso, el actor agradeció a su familia, a su equipo y recordó a las figuras afroamericanas que han allanado el camino en la industria cinematográfica.

La celebración más informal de la noche

Después de la gala, Jordan sorprendió a todos al aparecer en la sucursal de la cadena de hamburguesas In-N-Out Burger, aún con su elegante traje de ceremonia y su Oscar en la mano. En el local, colocó su estatuilla sobre el mostrador mientras esperaba su pedido, firmó autógrafos a los empleados y se tomó fotos con los presentes.

Este gesto cercano y relajado contrastó con la formalidad de la ceremonia y generó decenas de videos y fotos que se compartieron rápidamente en redes sociales. Muchos seguidores celebraron la humildad y cercanía del actor, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la noche.

Un momento que conquistó a los fans

El video de Jordan con su premio mientras recogía su hamburguesa se volvió viral al instante, consolidándose como una de las imágenes más icónicas de la gala. Para los seguidores, el gesto reflejó la sencillez del actor y su capacidad de disfrutar logros históricos de manera auténtica.

Posteriormente, Jordan sí participó en las fiestas oficiales de los Óscar, pero el instante en la hamburguesería ya había dado la vuelta al mundo digital, quedando como un símbolo de su espontaneidad y cercanía con el público.

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