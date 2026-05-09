Dora Mazzone, Kiara y Alexandra Braun regresan más enrolladas que nunca con nueva obra en Chacao

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Dora Mazzone, Kiara y Alexandra Braun regresan más enrolladas que nunca con “3 Reinas” al Centro Cultural Chacao en mayo.

Después de alzarse como "Mejor Obra de Teatro del Año" en los Premios Tacarigua de Oro 2025, la pieza protagonizada por Alexandra Braun, Dora Mazzone y Kiara se despide de la escena caraqueña con su exitosa mezcla de suspenso, humor y moda.

Mejor Obra de Teatro del Año

Tras un año de éxitos a casa llena y luego de recibir el galardón como Mejor Obra de Teatro del Año en la edición 2025 de los Premios Tacarigua de Oro, la aclamada obra “3 Reinas” regresa a su imperio, el Centro Cultural Chacao, con dos funciones

especiales para despedirse de las tablas caraqueñas, el próximo viernes 15 y sábado 16 de mayo y no solo eso, sino que retorna repotenciada pues ahora Dora Mazzone, Kiara y Alexandra Braun serán “3 Reinas, ¡enrolladas!”.

Esta comedia teatral escrita por el reconocido y exitoso dramaturgo Martin Hahn y dirigida por el maestro Javier Vidal, se ha consolidado como una de las propuestas más aplaudidas de la escena venezolana y este 2026 ofrece estas últimas dos funciones en Caracas para más adelante emprender una gira de presentaciones en el interior del país, con variedad de precios en sus entradas, que incluye hasta “boletos solidarios” que van desde los 5$, 10$ y hasta 15$, o su equivalente en Bs, que ya están a la venta en las taquillas del teatro y por la web: www.liveritickets.com

Con las actuaciones estelares de las consagradas figuras Dora Mazzone y Kiara, junto a la actriz y empresaria Alexandra Braun, esta comedia con toques de suspenso narra la historia de tres mujeres con visiones de vida opuestas: una costurera abnegada, una diseñadora independiente y una modelo de trayectoria, cuyas vidas se entrelazan inesperadamente en un taller de alta costura, enfrentando juntas la ironía, el desamor y sus propios rollos y secretos, además de estar marcadas por un mismo y

misterioso hombre.

Foto: Cortesía

Trío de lujo premiado

Es la historia de tres amigas muy disímiles que trabajan en un prestigioso taller de Alta Costura, cuyas vidas dan un giro inesperado cuando se dan cuenta de que están unidas por ese hombre desdeñoso y malvado. La trama combina suspenso, humor, lágrimas y canciones, celebrando la amistad y la solidaridad femenina frente a la adversidad, enmarcada en el glamoroso mundo de la moda, donde el diablo se viste de las necesidades y aspiraciones de cada una, para hacer de las suyas.

El Centro Cultural Chacao volverá a ser el escenario donde “Isadora Ferrer” (Kiara), “Nancy López” (Mazzone) y “Marcela Sabino” (Braun) desaten sus disparatados enredos y ofrezcan al público una noche de exquisito entretenimiento y fino humor.

La obra promete repetir el éxito de sus temporadas anteriores, reafirmando por qué se considera un homenaje a la fuerza, valentía e inteligencia de la mujer criolla.

El reconocimiento en los Premios Tacarigua de Oro destaca no solo la calidad de la obra, sino sus actuaciones de primer nivel: Alexandra Braun nominada como Mejor Actriz de Teatro Impacto, Dora Mazzone fue ganadora de la Mención Diamante como Mejor Actriz del Año y Kiara se erigió como ganadora a Mejor Artista de Mayor Proyección, cada una dando vida a tres arquetípicas mujeres venezolanas.

“3 Reinas... enrolladas” – Mayo 2026

Foto: Cortesía