El curioso inicio del Poliedro de Caracas: una noche legendaria fuera del mundo musical

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Antes de convertirse en el templo de conciertos, espectáculos y grandes shows en Venezuela, el Poliedro de Caracas vivió una apertura mucho más intensa, ruda y poco conocida por las nuevas generaciones y es que, lo creas o no, su primer gran evento fue una noche de boxeo que hizo historia en 1974.

En una época donde Venezuela comenzaba a posicionarse como escenario de eventos internacionales, el domo caraqueño recibió a dos figuras del pugilismo mundial: el campeón de los pesos pesados George Foreman y el retador Ken Norton, en un combate que paralizó la atención deportiva del país.

Una inauguración sin artistas… pero con un campeón imparable

Lejos de un concierto inaugural, el Poliedro se estrenó ante el mundo con un ambiente de tensión, expectativa y adrenalina. Era el 26 de marzo de 1974 cuando miles de asistentes vieron subir al ring a Foreman, quien llegaba como una máquina de poder, defendiendo sus títulos mundiales de la AMB y el CMB.

Del otro lado, Ken Norton no era cualquier rival: venía de una victoria impactante sobre Muhammad Ali, lo que hacía del combate en Caracas un choque de alto voltaje.

Pero lo que ocurrió dentro del ring sorprendió a todos.

Dos asaltos y una demolición que dejó al público en shock

El combate no duró lo que muchos esperaban. En apenas dos asaltos, Foreman impuso su fuerza de manera contundente, llevando a Norton a una caída tras otra hasta que el árbitro detuvo la pelea.

El Poliedro, que hoy vibra con conciertos y shows masivos, aquella noche quedó en silencio absoluto ante una exhibición de poder que dejó al público venezolano completamente impactado.

Más que una pelea, fue un momento que convirtió a Caracas en escenario de una de las demostraciones más dominantes del boxeo de esa era.

El dato que casi nadie recuerda del Poliedro

Aunque hoy se habla del Poliedro como icono del entretenimiento, muy pocos saben que su primera gran página histórica no fue musical, sino deportiva. Y no cualquier deporte: fue un combate mundial de pesos pesados con uno de los nocauts más dominantes de la época.

Además, aquel evento dejó una anécdota poco comentada: la estadía de los boxeadores en Venezuela generó tensión fuera del ring por temas organizativos y acuerdos del evento, lo que convirtió aquella visita en una historia todavía más recordada entre quienes la vivieron.

Una noche que quedó en la historia… pero casi olvidada

Hoy, cuando el Poliedro brilla con artistas internacionales y espectáculos multitudinarios, pocos recuerdan que su verdadera “apertura” fue un choque de titanes del boxeo que puso a Venezuela en la mira del mundo deportivo.

Una inauguración sin música, sin artistas… pero con golpes que todavía resuenan en la historia del país.

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