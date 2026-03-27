¡En video! Lucerito Mijares comparte escenario con una persona muy especial después de mucho tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Durante una presentación en el Auditorio Nacional, Lucero Mijares volvió a subir al escenario junto a su padre, el cantante Mijares, en una aparición que nadie esperaba.

La joven cantante participó como invitada sorpresa dentro del concierto, compartiendo micrófono con su padre en el tema “Amor”, uno de los momentos incluidos en el repertorio de la noche.

Una aparición que no estaba contemplada en el programa

La participación de Lucerito ocurrió de forma inesperada durante el desarrollo del concierto, En el escenario, padre e hija interpretaron juntos “Amor”, una de las canciones que forma parte del repertorio habitual de Mijares, generando un segmento distinto dentro del concierto realizado en el Auditorio Nacional.

Lucero Mijares ha participado en distintas ocasiones en presentaciones junto a su padre, lo que ha permitido que ambos compartan escenario en eventos especiales dentro de su trayectoria musical.

Difusión del momento en redes sociales

Tras la presentación, videos del momento comenzaron a circular en redes sociales, donde asistentes al concierto compartieron fragmentos de la interpretación entre Mijares y su hija.

El concierto formó parte de la programación del artista en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, donde continúa realizando presentaciones en vivo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube