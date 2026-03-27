Kim Kardashian convierte su guardarropa en una causa urgente que está dando de qué hablar

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Kim Kardashian anunció que pondrá en subasta parte del vestuario que utilizó durante la primera temporada de la serie All’s Fair. La iniciativa contempla que el total de las ganancias netas obtenidas sea entregado a la Legal Aid Foundation of Los Angeles.

Según la información difundida, los fondos serán dirigidos a programas que brindan representación legal a mujeres que enfrentan procesos relacionados con su seguridad personal y la protección de sus hijos.

Prendas de la serie serán ofrecidas al público con fines benéficos

El proyecto incluye distintas piezas usadas por Kardashian durante la producción de la serie, las cuales serán puestas a disposición del público mediante un proceso de subasta. Estas prendas forman parte del vestuario original empleado en pantalla durante la primera entrega del proyecto televisivo.

De acuerdo con lo divulgado, el objetivo es convertir estos artículos en una fuente de financiamiento para iniciativas legales. La recaudación será canalizada directamente hacia servicios que atienden casos de órdenes de restricción, disputas de custodia y otros procesos judiciales vinculados a situaciones de vulnerabilidad.

Fondos destinados a asistencia legal para mujeres en riesgo

La Legal Aid Foundation of Los Angeles es una entidad que ofrece apoyo jurídico a personas con recursos limitados en el área de Los Ángeles. Parte de su trabajo se centra en atender a mujeres que requieren representación en casos de violencia doméstica o conflictos familiares.

Según lo informado, los recursos obtenidos a través de esta subasta serán utilizados para ampliar el acceso a servicios legales, permitiendo que más personas puedan contar con asesoría y acompañamiento durante sus procesos judiciales.

Declaración sobre el acceso a la justicia

En relación con la iniciativa, Kardashian expresó que el acceso a un abogado no debería depender de la capacidad económica de una persona. También indicó que, en muchos casos, la asistencia legal representa una vía fundamental para obtener medidas de protección, acuerdos de custodia o la posibilidad de iniciar una nueva etapa de vida.

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