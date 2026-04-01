El debut familiar: Oriana Sabatini y Paulo Dybala comparten las primeras imágenes de su hija

Suscríbete a nuestros canales

La espera ha terminado para los millones de seguidores de una de las parejas más queridas del espectáculo internacional. Oriana Sabatini y Paulo Dybala han decidido romper el silencio digital para presentar las primeras imágenes de su faceta como padres durante un paseo por los jardines de la capital italiana.

En las fotografías, que ya baten récords de "me gusta" en Instagram, se observa a la pareja en una actitud relajada y cercana, priorizando la privacidad de su bebé pero permitiendo un vistazo íntimo a su nueva rutina. La complicidad entre la artista y el delantero de la Roma es evidente, demostrando que la llegada de su primer hijo ha fortalecido un vínculo que ya era considerado uno de los más sólidos de la industria.

Impacto digital y el "baby boom" en la selección

El anuncio no solo ha tenido repercusión en el mundo del modelaje y la música, sino que ha generado una ola de felicitaciones dentro del círculo de la Selección Argentina. Compañeros de equipo de "La Joya", como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, fueron de los primeros en reaccionar a las postales, sumándose al entusiasmo global por el nuevo integrante de la "Scaloneta".

Por su parte, Catherine Fulop, madre de Oriana, no ocultó su emoción al compartir fragmentos de esta salida familiar en sus historias, reafirmando que este nacimiento ha unido aún más a los clanes Sabatini y Dybala en una etapa de plenitud absoluta. Analistas de redes sociales proyectan que esta publicación se convertirá en la más compartida del año para ambos perfiles, dada la altísima tasa de engagement que generan como marca familiar.

El equilibrio entre la fama y la crianza real

Para Oriana Sabatini, este proceso ha significado una transformación profunda en su carrera y su visión de la exposición pública. En declaraciones previas a este encuentro familiar, la cantante había expresado su deseo de vivir la maternidad "a fuego lento" y lejos de las presiones de la industria, una postura que se refleja en la sencillez de las fotos publicadas. "Estamos aprendiendo paso a paso, disfrutando de lo pequeño y lo real", han dejado saber fuentes cercanas a la pareja, quienes aseguran que tanto Paulo como Oriana están completamente volcados en esta etapa antes de retomar sus compromisos profesionales en el verano europeo. Con esta primera salida, los Dybala-Sabatini no solo presentan a su familia, sino que imponen una tendencia de maternidad consciente y protegida en la era de la sobreexposición.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube