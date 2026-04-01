¡Vuelve un ícono! Celine Dion anuncia su regreso a los escenarios tras cuatro años de pausa

Suscríbete a nuestros canales

La pausa obligada de Celine Dion ha llegado a su fin. En un comunicado que ha conmovido al mundo del entretenimiento, la diva canadiense confirmó que retomará su carrera artística tras alcanzar una estabilidad favorable en su tratamiento contra el Síndrome de Persona Rígida (SPS).

El anuncio se produce luego de meses de especulaciones tras su sorpresiva aparición en la última gala de los Grammy, donde fue recibida con una ovación de pie. Según fuentes cercanas a su equipo médico en la Clínica Mayo, la artista ha logrado adaptar su técnica vocal y física para convivir con su condición, permitiéndole regresar a los estudios de grabación con una "potencia renovada y un matiz emocional profundo" que caracteriza esta nueva etapa de su vida.

"Encore": El nuevo capítulo discográfico y la residencia de lujo

El regreso de Dion no se limita a las presentaciones en vivo, sino que viene acompañado de "Encore", su primer álbum de material inédito en más de un lustro. El disco, cuya preventa ha colapsado los servidores oficiales en menos de una hora, es descrito como una obra autobiográfica que documenta su lucha y su fe en la música como medicina.

Para celebrar este lanzamiento, la intérprete iniciará una residencia exclusiva de 20 fechas en el Resorts World Las Vegas, seguida de una gala especial en el Grand Palais de París. Esta estrategia de conciertos seleccionados busca proteger la salud de la cantante, priorizando la calidad acústica y la cercanía con un público que ha esperado años para volver a escuchar uno de los registros vocales más importantes de la historia.

El mensaje de Celine: "La música ha sido mi salvación"

Detrás de las luces y los récords de ventas, el motor de este regreso es puramente espiritual. En una entrevista exclusiva concedida a la cadena NBC, la artista se mostró visiblemente emocionada al hablar sobre el apoyo incondicional de sus hijos y de sus fanáticos durante sus días más oscuros. "Hubo momentos en los que pensé que mi voz se había apagado para siempre, pero la música tiene una forma de encontrarte de nuevo", declaró Dion con la honestidad que la caracteriza.

Este anuncio ha generado una ola de solidaridad y alegría entre sus colegas de la industria, quienes ven en Celine un ejemplo de perseverancia, proyectando que su regreso será el evento cultural más significativo del 2026 y una lección de vida para millones de personas que enfrentan retos similares.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube