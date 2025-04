El día que Marlene Favela vio de cerca la muerte: “Casi me cuesta la vida”

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una molestia común terminó siendo una experiencia que le dio un giro total a la vida de Marlene Favela. Así lo reportó El Heraldo de México.

La actriz mexicana compartió con sus seguidores su experiencia con una situación de salud complicada al no haberle dado la importancia que ameritaba por creer que no tenía importancia.

Favela comentó que en un momento de su vida confundió los síntomas de un derrame cerebral con los de un resfriado o gripe común, “Sentía un hormigueo extraño, como si algo no estuviera bien... pero lo ignoré”, confesó.

Aún así fue al hospital poco después donde los médicos le informaron que había sufrido un derrame cerebral, tras el impacto, la actriz fue sometida a una cirugía urgente que, afortunadamente resultó exitosa pero la situación la hizo reflexionar:

“Esta experiencia me enseñó que el cuerpo nunca miente. Si algo no se siente bien, es porque no está bien. No podemos callar los síntomas, ni automedicarnos, ni esperar que se pase solo”, expresó con profunda sinceridad e hizo un llamado a la conciencia, al autocuidado y a vivir con más atención al presente.

