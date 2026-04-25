El "Fanomenon" surcoreano: la nueva frontera del entretenimiento mundial que une a los gigantes del K-pop

Suscríbete a nuestros canales

En una alianza sin precedentes, los pesos pesados de la industria (HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment), unen sus fuerzas para dar vida a este festival global.

En este sentido, la iniciativa busca expandir el impacto del K-pop y la cultura coreana mucho más allá de las fronteras actuales.



Además, el proyecto cuenta con el respaldo estratégico de figuras clave como Park Jin-young y aprovecha el impulso imparable de grupos que ya dominan las listas de éxitos, como BTS, BlackPink y Seventeen.

"Fanomenon"



Por su parte, los organizadores planean el gran debut de "Fanomenon" para el año 2027, con la meta clara de iniciar una expansión internacional durante 2028.

Finalmente, este evento no solo representa un concierto masivo, sino una declaración de intenciones de una industria que ya lidera las audiencias en todo el planeta.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube