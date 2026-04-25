Festival

El "Fanomenon" surcoreano: la nueva frontera del entretenimiento mundial que une a los gigantes del K-pop

Corea del Sur quiere su propio Coachella y ya puso en marcha el proyecto "Fanomenon" un nuevo festival musical

Por Ana Maxiel Mariño
Sabado, 25 de abril de 2026 a las 09:00 am
El "Fanomenon" surcoreano: la nueva frontera del entretenimiento mundial que une a los gigantes del K-pop
Foto: CNN en Español

En una alianza sin precedentes, los pesos pesados de la industria  (HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment), unen sus fuerzas para dar vida a este festival global.

En este sentido, la iniciativa busca expandir el impacto del K-pop y la cultura coreana mucho más allá de las fronteras actuales.


Además, el proyecto cuenta con el respaldo estratégico de figuras clave como Park Jin-young y aprovecha el impulso imparable de grupos que ya dominan las listas de éxitos, como BTS, BlackPink y Seventeen.

"Fanomenon"


Por su parte, los organizadores planean el gran debut de "Fanomenon" para el año 2027, con la meta clara de iniciar una expansión internacional durante 2028.

Finalmente, este evento no solo representa un concierto masivo, sino una declaración de intenciones de una industria que ya lidera las audiencias en todo el planeta.

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