El histórico homenaje que prepara Nashville para inmortalizar a Dolly Parton: así honrarán su legado

La ciudad de Nashville prepara un tributo especial a la memoria de Dolly Parton tras el deceso de la famosa artista.

La capital de Tennessee alista acciones para preservar el recuerdo de la estrella de la música country, quien falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una batalla contra el cáncer.

La cantante nació en Tennessee en enero de 1946 y se radicó en Nashville en 1964, donde construyó una carrera musical e impulsó una labor social. Las autoridades de la ciudad destacaron la importancia de mantener presente la trayectoria de quien fue una de las figuras más representativas de la cultura local y nacional.

En homenaje a Dolly Parton

La Junta de Comisionados de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville votó por unanimidad modificar su nombre para comenzar el proceso formal que busca rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la intérprete.

La medida contó con seis votos a favor y ninguno en contra durante una reunión el viernes.

Aunque el nombre definitivo aún no se ha determinado, la junta directiva señaló a través de un comunicado que trabaja en estrecha colaboración con las partes correspondientes para definir “cuidadosamente cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton” en las instalaciones.

La entidad indicó que prevé contar con planes más concretos en los próximos meses para informar sobre las siguientes etapas y la implementación.

El fallecimiento de la cantante de música country

Su sobrino Bryan Seaver confirmó el deceso de la intérprete de “Jolene” y “9 to 5″ en un video difundido en la cuenta oficial de la artista. Durante la transmisión, el familiar expresó:

“Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, y seguramente se encontrará con Carl, sus padres y muchos otros que la han visto y han esperado para que ella llegue al cielo para encontrarse”.

Detalles sobre la salud de Dolly Parton y sus problemas médicos

Días antes de su muerte, la cantante ofreció una entrevista a la revista People donde habló sobre su estado físico tras la pérdida de su esposo Carl Dean. En esa oportunidad, la artista declaró: “Como he contado en los mensajes de vídeo a lo largo del último año, estoy pasando por algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl. Ya sabéis, no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así".

Su sobrina Jada Star reveló en una entrevista con Extra que la cantante decidió mantener en secreto su diagnóstico de cáncer porque nunca quiso convertirse en motivo de preocupación para los demás.

La familiar explicó que la artista llevó la enfermedad con discreción durante sus últimos meses de vida y afirmó: “Ella nunca quiso preocupar a nadie”.

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