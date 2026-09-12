¡​Greeicy traerá la energía del Candela World Tour a Venezuela! Fechas y ciudades confirmadas

La cantante colombiana Greeicy Rendón confirmó su regreso a los escenarios de Venezuela como parte de su esperada gira internacional denominada Candela World Tour.

La artista ofrecerá un espectáculo cargado de energía, baile y ritmos tropicales que promete cautivar a sus fanáticos tras su última presentación en el país.

El evento cuenta con la producción conjunta de las empresas Massivo, Daher Live, Oz Shows, Indus3pro y Qubix Productions, para llevar el espectáculo hasta cuatro importantes ciudades del territorio nacional durante el mes de octubre.

Greeicy Rendón en Venezuela fechas de la gira Candela World Tour

El recorrido musical iniciará el 22 de octubre en la ciudad de Barquisimeto. Posteriormente, la intérprete de éxitos urbanos y bachatas llegará a Caracas el 24 de octubre para reencontrarse con el público de la capital.

Ciudades y conciertos de Greeicy con su Candela World Tour

La gira continuará el 25 de octubre en Maracaibo, donde los asistentes disfrutarán de sus coreografías y repertorio reciente. El cierre de esta serie de presentaciones en suelo venezolano será el 27 de octubre en Lechería.

Entradas y producción del Candela World Tour de Greeicy

Las empresas organizadoras anunciaron que en los próximos días ofrecerán los detalles sobre los puntos de venta y los precios de los boletos. La expectativa crece entre los seguidores que esperan asegurar su lugar en cada uno de estos escenarios.

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