La millonaria oferta que rechazo Javier Bardem y cómo esa decisión lo llevó a ganar un Oscar

Javier Bardem tenía ante sí una propuesta que podía representar un importante beneficio económico, pero decidió dejarla pasar. La razón no fue una cuestión de salario, sino la oportunidad de participar en una película que despertaba un mayor interés artístico para el intérprete. Con el tiempo, aquella elección terminó siendo una de las más importantes de su trayectoria.

El actor recordó este episodio durante su paso por el Festival de Cine de Venecia, donde presentó “Búnker”, producción dirigida por Florian Zeller y protagonizada junto a Penélope Cruz. La conversación permitió conocer algunos de los criterios que han guiado su carrera y su postura frente a las decisiones que combinan reconocimiento, dinero y convicciones personales.

Dos películas y una decisión determinante

La oportunidad que Bardem decidió rechazar fue “Poseidón”, cinta dirigida por Wolfgang Petersen y respaldada por una producción de gran presupuesto. En paralelo, recibió la posibilidad de trabajar con Joel y Ethan Coen en “No es país para viejos”.

El actor optó por la segunda alternativa. El papel que asumió como Anton Chigurh terminó convirtiéndose en uno de los trabajos más reconocidos de su carrera y le permitió conseguir el Oscar al mejor actor de reparto.

La elección adquirió una dimensión particular para Bardem porque pudo comprobar posteriormente qué había ocurrido con la película que había dejado pasar. Mientras se encontraba rodando “No es país para viejos”, acudió a un cine en Tucson para ver “Poseidón”, una experiencia que recordó con humor durante su encuentro con la prensa.

El dinero no es su único criterio

Bardem reconoce que ha formado parte de producciones con presupuestos elevados y remuneraciones importantes. Entre ellas figura su participación en la saga “Piratas del Caribe”, uno de los grandes proyectos comerciales en los que ha trabajado.

Sin embargo, el actor sostiene que nunca ha querido convertir el dinero en el único motivo para aceptar una película. Su criterio, según explicó, está relacionado también con aquello que representa el proyecto y con la posibilidad de sentirse cómodo con la decisión tomada.

En su reflexión sobre la ambición económica, Bardem señaló que considera suficiente contar con los recursos necesarios para proporcionar estabilidad a su familia, especialmente mientras sus hijos alcanzan la independencia.

Su vida junto a Penélope también llegó al cine

La conversación en Venecia tuvo otro elemento particular: Bardem y Penélope Cruz volvieron a compartir una película, pero esta vez interpretando a un matrimonio.

Aunque ambos han coincidido en diferentes producciones a lo largo de los años, “Búnker” plantea una situación distinta al llevar a la ficción una dinámica de pareja. Sus personajes deben enfrentar problemas relacionados con sus vínculos familiares, sus aspiraciones profesionales y las consecuencias de una decisión que afecta su entorno.

Para Bardem, uno de los puntos importantes fue que la historia no buscara convertir su relación real en un espectáculo. La propuesta terminó convenciéndolos cuando entendieron que el centro del relato estaba en la reconexión entre dos personas y no en exponer su vida privada.

La tecnología también forma parte de las conversaciones familiares

El actor aprovechó además para hablar sobre la relación de sus hijos con los dispositivos y las redes sociales. Bardem considera positivo establecer límites para los menores, aunque reconoce que las restricciones pueden resultar difíciles de aplicar cuando se trata de tecnología.

En su familia, explicó, existe un seguimiento constante de aquello que sus hijos consumen en las pantallas. Las conversaciones no se limitan a las redes sociales, sino que abarcan también películas, música y otros contenidos que pueden influir en los adolescentes.

Bardem considera que el diálogo tiene un papel importante frente a las prohibiciones. Su intención, según relató, es que sus hijos puedan analizar y cuestionar los mensajes que reciben en lugar de consumirlos de manera automática.

“Búnker” recibe una extensa ovación en Venecia

La presentación de “Búnker” también dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada en la Mostra de Venecia. El elenco y el equipo de la película fueron recibidos con una ovación que superó los 15 minutos después de la proyección.

Bardem compartió ese momento con Cruz y con el director Florian Zeller, en una presentación que colocó nuevamente a ambos actores españoles en el centro de la actividad cinematográfica internacional.

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