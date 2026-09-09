Arcángel vuelve al escenario de su tierra en Puerto Rico: así cerrará su gira por sus 20 años

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El cierre de la celebración por las dos décadas de carrera de Arcángel tendrá como escenario Puerto Rico. El artista urbano regresará a San Juan para concluir su gira mundial con tres presentaciones consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los conciertos están programados para el 11, 12 y 13 de diciembre de 2026, fechas con las que el intérprete pondrá fin al recorrido de “La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario”, proyecto que lo ha llevado durante este año por diferentes escenarios internacionales.

Tres noches para celebrar una trayectoria

La elección de Puerto Rico como última parada permitirá que el artista cierre el recorrido frente al público de su país. Las presentaciones estarán enfocadas en distintas etapas de una trayectoria que comenzó hace dos décadas y que se desarrolló junto con la expansión internacional del reguetón.

El repertorio permitirá repasar canciones de diferentes momentos de su carrera, incluyendo producciones que ayudaron a posicionar a Arcángel dentro de la escena urbana y colaboraciones que forman parte de su recorrido musical.

El aniversario también está relacionado con “La 8va Maravilla”, producción que da nombre a la actual etapa de su carrera y a la gira que culminará en diciembre.

El último tramo de una gira internacional

Antes de regresar a Puerto Rico, Arcángel continuará con compromisos internacionales. El recorrido contempla presentaciones en diferentes países latinoamericanos y ciudades de Estados Unidos, como parte de una agenda que se extenderá durante los próximos meses.

El itinerario incluye escenarios de Estados Unidos como el Barclays Center de Brooklyn, el MGM Music Hall at Fenway de Boston y el YouTube Theater de Inglewood, antes de llegar a la etapa final en San Juan.

De esta manera, las tres fechas puertorriqueñas funcionarán como el capítulo definitivo de una gira concebida para conmemorar sus 20 años de actividad artística.

Una producción de gran formato

El espectáculo que llegará al Coliseo de Puerto Rico contará con una propuesta escénica desarrollada especialmente para esta etapa de la gira. El montaje incorporará pantallas, iluminación, efectos especiales y recursos audiovisuales para acompañar el recorrido musical.

La producción estará diseñada para conectar diferentes momentos de la trayectoria de Arcángel mediante el repertorio y la puesta en escena, con una propuesta que busca trasladar al público por varias etapas de su carrera.

Las presentaciones estarán bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Present.

La venta de entradas comienza el 11 de septiembre

Los boletos para las tres funciones estarán disponibles desde el viernes 11 de septiembre a las 10:00 a. m., a través de Ticketera.

Con las fechas de diciembre, Arcángel completará una celebración que comenzó mucho antes de llegar a su país de origen y que ahora tendrá su último capítulo en Puerto Rico, donde el artista pondrá fin a su recorrido mundial por sus dos décadas dentro de la música urbana.

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