La galaxia muy, muy lejana vuelve al cine: Star Wars prepara una celebración especial por sus 50 años

Suscríbete a nuestros canales

La celebración por las cinco décadas de Star Wars tendrá una importante cita en las salas de cine. Lucasfilm anunció que la película que dio inicio a la franquicia, Star Wars: Episode IV – A New Hope, volverá a la pantalla grande el 19 de febrero de 2027, como parte de las actividades previstas por el 50.º aniversario de la saga.

El largometraje dirigido por George Lucas tendrá una nueva exhibición teatral a partir de una versión restaurada. La producción, estrenada originalmente en 1977, marcó el comienzo de una historia cinematográfica que posteriormente se convirtió en una de las franquicias más reconocidas de la cultura popular.

Un estreno especial para el clásico de 1977

El reestreno tendrá una característica inédita para la película, será la primera vez que A New Hope se presente en IMAX.

Además, algunas salas ofrecerán funciones en IMAX 70 mm, una modalidad de exhibición que estará disponible de manera limitada. La película original sí tuvo proyecciones en 70 mm cuando llegó a los cines en 1977, pero aquellas presentaciones no fueron realizadas mediante el sistema IMAX.

La nueva exhibición permitirá recuperar el largometraje en una experiencia de gran formato como parte de las actividades que acompañarán la celebración de los 50 años de Star Wars.

La celebración continuará con una película inédita

El aniversario también estará acompañado por una producción completamente nueva. Star Wars: Starfighter tiene previsto su estreno cinematográfico para el 28 de mayo de 2027, apenas unos meses después del regreso de la cinta original.

La película será dirigida por Shawn Levy y tendrá como protagonista a Ryan Gosling, quien interpretará a Kade Auberon. La historia será independiente de las películas anteriores y estará ambientada aproximadamente cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Ryan Gosling encabeza una nueva historia

El proyecto representa la incorporación de Gosling al universo cinematográfico de Star Wars. El reparto también está integrado por Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams.

El guion fue escrito por Jonathan Tropper, mientras que Shawn Levy y Kathleen Kennedy forman parte del equipo de producción. La película explorará un periodo posterior a la saga de Skywalker y presentará personajes nuevos.

La fecha de estreno de Starfighter también tiene un significado especial dentro de la celebración, ya que se ubica en el mismo fin de semana del calendario en el que, cinco décadas antes, comenzó el recorrido cinematográfico de Star Wars.

2027 conectará el pasado con el futuro de la saga

Con el regreso de A New Hope y la llegada de Starfighter, Lucasfilm prepara una programación que permitirá celebrar los orígenes de la franquicia y, al mismo tiempo, presentar una historia inédita.

Así, febrero estará dedicado al regreso de la película que inició la saga, mientras que mayo marcará la llegada de una nueva aventura protagonizada por Gosling. Ambos lanzamientos formarán parte de las actividades cinematográficas relacionadas con los 50 años de Star Wars.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube