Penélope Cruz y Javier Bardem se roban todas las miradas: el momento más comentado del Festival de Venecia

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La alfombra roja del Festival de Venecia tuvo como protagonistas a Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes llegaron al certamen italiano para presentar Búnker, el nuevo drama dirigido por Florian Zeller. La expectativa alrededor de la película aumentó después de la proyección, cuando el público respondió con una extensa ovación que tomó una dimensión especialmente emotiva para Cruz.

La actriz y el intérprete español permanecieron frente a los asistentes mientras los aplausos continuaban en la Sala Grande. La reacción del público se prolongó durante aproximadamente 15 minutos y medio, de acuerdo con los registros difundidos durante la jornada, y convirtió el estreno en uno de los momentos más destacados de esta edición de la Mostra.

Una reacción que captó la atención en Venecia

Más allá de la presentación sobre la alfombra roja, fue la respuesta de Cruz durante los aplausos la que terminó concentrando buena parte de la atención. La actriz se mostró visiblemente emocionada mientras compartía el momento con Bardem y con el resto del equipo de la producción.

La escena adquirió un significado particular por la relación que mantienen ambos intérpretes fuera de la pantalla. En Búnker, sin embargo, deben asumir el desafío de interpretar a un matrimonio que atraviesa una profunda crisis, una dinámica que los coloca frente a un conflicto completamente distinto al de su vida personal.

El drama que llevó a la pareja a la competencia

La historia gira alrededor de Miguel, un arquitecto interpretado por Bardem, cuya vida profesional da un giro cuando recibe una propuesta para diseñar un refugio privado destinado a un poderoso empresario tecnológico.

El proyecto comienza a afectar su relación con Sofía, personaje encarnado por Cruz. La construcción del refugio se convierte así en el punto de partida de una crisis que enfrenta a la pareja con cuestiones relacionadas con sus principios, sus decisiones y la forma en que ambos imaginan el futuro.

Florian Zeller vuelve al terreno de los conflictos psicológicos

Con Búnker, Zeller vuelve a desarrollar una historia marcada por los vínculos familiares, las tensiones emocionales y los dilemas personales. El director francés alcanzó reconocimiento internacional con El padre, cinta protagonizada por Anthony Hopkins, y posteriormente llevó al cine El hijo, con Hugh Jackman.

En esta ocasión, el realizador construye el relato alrededor de una pareja que debe enfrentarse a una propuesta aparentemente relacionada con la seguridad y la supervivencia, pero que termina exponiendo diferencias mucho más profundas entre sus integrantes.

Un elenco internacional acompaña a Cruz y Bardem

La película reúne además a Paul Dano, Patrick Schwarzenegger y Stephen Graham, quienes completan el reparto principal de esta producción franco-española.

La cinta forma parte de la competencia oficial del Festival de Venecia y tiene una duración de 126 minutos. Su presentación volvió a colocar a Cruz y Bardem en el centro de uno de los principales escenarios del cine internacional, esta vez con una historia que combina el drama íntimo de una pareja con preocupaciones vinculadas al poder, el aislamiento y el temor ante un futuro incierto.

Una noche marcada por los aplausos

La recepción de Búnker situó a la película entre las producciones que han generado mayor respuesta del público durante la actual edición del festival. La ovación de unos 15 minutos y medio quedó además cerca de los 17 minutos que recibió La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, durante Venecia 2024.

Para Cruz, la jornada tuvo además un componente especial. La actriz ya había sido reconocida en el certamen con la Copa Volpi por Madres paralelas en 2021, mientras que Bardem obtuvo anteriormente el mismo galardón por Antes de que anochezca y Mar adentro. Esta vez, ambos regresaron juntos a la Mostra para presentar una película que volvió a ponerlos frente a los reflectores internacionales.

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