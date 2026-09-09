“La subestimaban”: Chicky BomBom halaga la transformación física de Clara Vegas

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La presentadora dominicana Chicky Bom Bom, del programa vespertino "En Casa con Telemundo", aprovecho su segmento como DJ para lanzarle flores a la Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, tras los cuestionamientos iniciales que recibió.

"Subestimada por los mismos venezolanos"

Durante una emisión reciente del show, Chicky Bom Bom fue enfática al resaltar el cambio físico y la preparación de la soberana, recordando que al principio no todos confiaban en su potencial.

"Al principio la subestimaban. Los mismos venezolanos", señaló la conductora. "Ella no estaba así cuando ganó. Se guardó. Se escondió. Se preparó", agregó, refiriéndose a la evolución de la Miss Venezuela.

Chicky Bom Bom destacó que Clara Vegas no se dejó vencer por las críticas iniciales y trabajó en silencio para llegar a donde está hoy. "La niña hizo. ¿Cómo se hace? Se guardó. Se escondió. Se preparó", insistió la conductora, subrayando la disciplina y el esfuerzo detrás de la transformación de la reina de belleza.

Un respaldo en medio de la polémica

Las palabras de la presentadora llegan en un momento en el que Clara Vegas ha sido objeto de escrutinio público tanto por su preparación física como por su desempeño en redes sociales. La defensa de Chicky Bom Bom se suma al creciente apoyo que la Miss Venezuela ha recibido de figuras del entretenimiento, validando su camino rumbo al Miss Universo 2026.

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